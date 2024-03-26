تطهير 66 مأخذ محطة مياه سطحية ونقالي بسوهاج

قال المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة سوهاج والعضو المنتدب، إن فرق تطهير مأخذ محطات مياه الشرب تقوم بتطهير 66 مأخذ محطة مياه، منها 13 محطة سطحية مرشحة، وعدد 53 محطة مياه نقالي ومطورة ومدمجة تبلغ طاقتها التصميمية 872 ألف متر مكعب لكل يوم، هذا بالإضافة إلى الدفع بالحفار البرمائي لإزالة التراكمات الكبيرة من الحشائش، وأنه تم الانتهاء من تطهير 6 محطات مياه شرب، وهي محطة السكساكا المرشحة بطما، ومحطة شطورة المرشحة بطهطا، وتوسعات محطة جرجا السطحية، ومحطة جرجا الجديدة السطحية، ومحطة العيساوية النقالي بالمنشاه، ومحطة الأحايوة المدمجة بأخميم، ومحطة طوخ النقالي بالمنشاه، كما تم تطهير الرمال والجزر الرملية التى تقع امام مأخذ 12 محطة مياه شرب.

وأوضح المهندس رمضان شعبان نائب رئيس مجلس الإدارة لشئون التشغيل والصيانة أنه تم توفير بدل الغطس وجميع المعدات اللازمة للغطس لتطهير المأخذ من الحشائش العالقة وجميع المخلفات المتواجدة بجوار مأخذ محطات المياه لضمان توفير مياه نظيفة وآمنة للمواطنين طبقاً للمواصفات القياسية لجودة مياه الشرب.

وفي ذات السياق أكد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى، أنه يتم دوريًا أعمال التطهير الميكانيكي واليدوي لجميع شبكات الصرف الصحي التي تبلغ أطوالها 2008 كيلو متر بجميع مراكز المحافظة المخدومة بخدمة الصرف الصحي.

وأوضح رئيس مياه سوهاج، أنه تم خلال شهري يناير وفبراير من العام الحالي تطهير 17012 متر طولي شبكات صرف صحي وعدد 677 مطبقًا بمركز طما و70198 متر طولي شبكات وعدد 2296 مطبق بمركز طهطا و15929 متر طولي شبكات و668 مطبقًا بمركز جهينة و20073 متر طولي شبكات وعدد 918 مطبق بمركز المراغة هذا بالإضافة إلى 57148 متر طولي شبكات و1924 مطبق بمركز سوهاج و25200 متر طولي شبكات و732 مطبق بمركز أخميم و29050 متر طولي شبكات و1086 مطبق بمركز جرجا و11852 متر طولي شبكات وعدد 483 مطبق بمركز ساقلتة وكذلك 2624 متر طولي شبكات وعدد 108 مطبق بمركز المنشاه و17900 متر طولي شبكات وعدد 705 مطبق بمركز البلينا.

وطالب رئيس مياه سوهاج، المواطنين باتباع السلوكيات الصحية فى التعامل مع شبكات الصرف الصحي بعدم إلقاء المخلفات وباقي الطعام للحفاظ على تلك الشبكات وعدم حدوث انسداد وطفح بها.

وقال المهندس محمد السيد رئيس قطاع الصرف الصحي، إنه تتم أعمال التطهير باستخدام المعدات ومنها الفاكيوم والنافوري والكباش وذلك للحفاظ على إستمرارية عمل الشبكات والحفاظ على عمرها الإفتراضى وضمان وصول مياه الصرف الصحي من المنازل الى محطات رفع الصرف الصحي وإزالة جميع الرواسب بشبكات الصرف الصحى لمنع وتقليل طفح الصرف الصحي.