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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

تشكيل السعودية المتوقع أمام طاجيكستان

منتخب السعودية
منتخب السعودية

يلتقي منتخب السعودية مع نظيره الطاجيكي من جديد مساء اليوم الثلاثاء  ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدور الثاني للتصفيات الأسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.

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غيابات بالجملة تضرب منتخب السعودية قبل صدام طاجيكستان

يأتي المنتخب السعودي في صدارة ترتيب المجموعة برصيد 9 نقاط، فيما يتواجد طاجيكستان في المركز الثاني، ويملك 4 نقاط.

أنتصر منتخب السعودية على طاجيكستان بهدف نظيف في الجولة الثالثة ويبحث عن تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة العودة المقررة اليوم في الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

يقع المنتخب السعودي في المجموعة السابعة لتصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم مع منتخبات طاجيكستان والأردن وباكستان.

تشكيل منتخب السعودية المتوقع أمام طاجيكستان:

في حراسة المرمى: محمد العويس

في الدفاع: علي البليهي، علي لاجامي، عون السلولي

في خط الوسط: مختار علي، سالم الدوسري، كانو، ناصر الدوسري، محمد آل فتيل

في خط الهجوم: صالح الشهري، عبد الرحمن غريب

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