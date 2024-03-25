غيابات بالجملة تضرب منتخب السعودية قبل صدام طاجيكستان

يستعد منتخب السعودية بقيادة المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني، لمواجهة منتخب طاجيكستان غدًا الثلاثاء على “الملعب المركزي” بعاصمة طاجيكستان دوشنبه، ضمن منافسات الجولة الرابعة من تصفيات كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

وتشهد قائمة المنتخب السعودي غياب عدد كبير من لاعبي الأخضر عن مباراة طاجيكستان، في المباراة التي تجمع الفريقين، مساء غدًا الثلاثاء، إما للإصابة أو الإيقاف أو لظروف أسرية.



وسمح المدير الفني للسعودية، روبرتو مانشيني للظهير الأيمن سعود عبدالحميد بمغادرة معسكر الأخضر، من أجل التواجد بجانب والده، الذي وافته المنية مساء اليوم الأحد.

وتضم قائمة الغيابات عن منتخب السعودية ضد طاجيكستان في تصفيات كأس العالم عن قارة آسيا، كلًا من ناصر الدوسري، وعبدالله الخيبري، ووليد الأحمد، ومتعب الحربي بسبب الإصابة، كما يغيب سعود عبد الحميد لظروف أسرية نظرًا لوفاة والده، ويغيب أيضًا علي البليهي بسبب الإيقاف.

واتجهت بعثة منتخب السعودية صباح اليوم الإثنين عند الواحدة صباحًا إلى جمهورية طاجيكستان، عبر مطار الملك خالد الدولي، استعدادًا لخوض مواجهة الجولة الرابعة من التصفيات الآسيوية.