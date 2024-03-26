اليابان توافق على خطة لبيع طائرات مقاتلة لدول أخرى

خرجت اليابان عن المبادئ السلمية التي كانت تتخذها لسنوات، حيث وافق مجلس الوزراء الياباني اليوم الثلاثاء، على خطة لبيع طائرات مقاتلة من الجيل التالي تعمل على تطويرها مع بريطانيا وإيطاليا إلى دول أخرى، في أحدث خطوة بعيدًا عن المبادئ السلمية للبلاد بعد الحرب.

ووفق لوكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، فمن المتوقع أن يساعد القرار المثير للجدل بالسماح بمبيعات الأسلحة الدولية في تأمين دور اليابان في مشروع الطائرات المقاتلة المشتركة وجزء من التحرك لبناء صناعة الأسلحة اليابانية وتعزيز دورها في الأمن العالمي.

كما وافق مجلس الوزراء على مراجعة المبادئ التوجيهية الخاصة بمعدات الأسلحة ونقل التكنولوجيا في اليابان للسماح ببيع الأسلحة الفتاكة المنتجة بشكل مشترك إلى دول أخرى غير الشركاء.

وقال كبير أمناء مجلس الوزراء يوشيماسا هاياشي، إن التغييرات ضرورية نظراً للبيئة الأمنية في اليابان، لكنه شدد على أن المبادئ السلمية لليابان تظل دون تغيير.

وقال هاياشي للصحفيين: "من أجل الحصول على طائرة مقاتلة تلبي الأداء اللازم وتجنب تعريض الدفاع عن اليابان للخطر، من الضروري نقل المنتجات النهائية من اليابان إلى دول أخرى غير الدول الشريكة"، مضيفًا أن طوكيو ستتبع إجراءات صارمة لعملية الموافقة على مبيعات الطائرات، قائلًا: "لقد أظهرنا بوضوح أننا سنواصل التمسك بفلسفتنا الأساسية كدولة مسالمة".

يذكر أن اليابان قيدت منذ فترة طويلة صادرات الأسلحة بموجب دستور البلاد السلمي، لكنها اتخذت بسرعة خطوات لتحرير القيود وسط تصاعد التوترات الإقليمية والعالمية، وخاصة من الصين المجاورة.