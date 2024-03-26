الثلاثاء 26 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

الذهب حبيس نطاق ضيق والأنظار على بيانات التضخم الأمريكية

الذهب العالمي
الذهب العالمي

ظلت أسعار الذهب حبيسة نطاق ضيق خلال تعاملات جلسة، اليوم الثلاثاء، مع تحول تركيز المستثمرين إلى بيانات التضخم الأميركية المقرر صدورها في وقت لاحق هذا الأسبوع، والتي قد تلقي مزيداً من الضوء على توقيت أول خفض لأسعار الفائدة من جانب البنك المركزي الأميركي هذا العام.

 

الذهب 


واستقرت أسعار  الذهب في المعاملات الفورية عند مستوى سعز 2170.59 دولار للأونصة بحلول الساعة 03:10 بتوقيت غرينتش.


بينما انخفضت أسعار الذهب للعقود الآجلة الأميركية عند مستوى نحو 0.2% ليصل إلى مستوي سعر 2171.20 دولار للأونصة.


وقال محلل الأسواق المالية لدى كابيتال.كوم، كايل رودا: "نحن نفتقر إلى محفزات جديدة، لكن في الوقت الحالي يبدو أن السوق تتماسك، وتلتقط أنفاسها بعد مسيرة قوية إلى حد ما".


وأضاف "من المحتمل أن تتوقف الخطوة التالية على إصدار مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي (الأميركي) هذا الأسبوع. وأي دليل على استمرار تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة، والذي من شأنه أن يهدأ المخاوف من تسارع الأسعار أو على الأقل تثبيتها عند مستوى مرتفع، سيكون له تأثير جيد بالنسبة للذهب".

 

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آخر تحديث في أسعار الذهب بالأسواق المصرية اليوم الإثنين 18-3-2024

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أسعار الذهب تسجل أعلى مستوى 2170 دولار للأونصة

 

أسعار الذهب العالمية:

 

أسعار الذهب

 

وبلغت أسعار الذهب مستوى قياسيا الأسبوع الماضي بعدما أشار صناع السياسة في مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) إلى أنهم ما زالوا يتوقعون خفض الفائدة بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية بحلول نهاية عام 2024 على الرغم من قراءات التضخم المرتفعة مؤخرا.


وقال رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في شيكاغو، أوستان جولسبي، أمس الاثنين إنه اقترح خلال اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي الأميركي الأسبوع الماضي إجراء ثلاثة تخفيضات في أسعار الفائدة لهذا العام.

 

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أسعار الذهب تستقر مع ترقب المتداولين لتصريحات "المركزي" الأميركي

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الدولار يصعد قبل قرار "المركزي" الأميركي


البنك المركزي الأميركي

 

البنك المركزي الأميركي


وفي الوقت نفسه، حذرت ليزا كوك عضو مجلس محافظي مجلس الاحتياطي الاتحادي من أن البنك المركزي الأميركي بحاجة إلى المضي قدما بحذر عندما يقرر متى يبدأ خفض أسعار الفائدة.


ويتطلع المستثمرون الآن إلى بيانات مؤشر أسعار الإنفاق الاستهلاكي الشخصي الأساسي في الولايات المتحدة المقرر صدورها يوم الجمعة. ومن المتوقع أن يرتفع المؤشر 0.3% في فبراير/شباط، مما سيحافظ على المعدل السنوي عند 2.8%.


ويتوقع المتداولون احتمالًا يبلغ 70% بأن يبدأ البنك المركزي الأميركي في خفض أسعار الفائدة في يونيو/حزيران، وفقا لخدمة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي.


ومن شأن انخفاض أسعار الفائدة تقليل تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك.


وتراجع مؤشر الدولار 0.3% مقابل سلة من العملات الرئيسية، مما يجعل شراء الذهب أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

 

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المعادن النفيسة الأخرى

 

الفضه


وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 24.68 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 0.4% إلى 906.10 دولار، وزاد البلاديوم 0.4% أيضا إلى 1009.14 دولار.

 

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