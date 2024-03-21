بعد ارتفاع عيار 21.. تعرف على أسعار الذهب اليوم الخميس

أسعار الذهب اليوم الخميس.. بعد الارتفاع الأخير الذي شهده عيار 21، عادت أسعار الذهب للاستقرار بالأسواق ومحلات الصاغة، وذلك وفق آخر تحديث لها قبل التعاملات الصباحية، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب اليوم الخميس 21 مارس:

أسعار الذهب اليوم 21 مارس بالجنيه المصري:

سعر الذهب عيار 24 في مصر

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم 3468 جنيهًا للبيع مقابل 3428 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 21 في مصر

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم 3035 جنيهًا للبيع مقابل 3000 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 18 في مصر

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 2601 جنيه للبيع مقابل 2571 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 14 في مصر

سجل سعر الذهب عيار 14 اليوم 2029 جنيهًا للبيع مقابل 2005 جنيهات للشراء.

سعر الجنيه الذهب

استقر سعر الجنيه الذهب عيار 21 اليوم، ليسجل 24280 جنيهًا للبيع مقابل 24000 جنيه للشراء.

سعر الذهب عالميًا اليوم بالدولار

استقر سعر الذهب في البورصات العالمية اليوم، وسجلت أونصة الذهب 2161 دولارًا للبيع مقابل 2160 دولارًا للشراء.