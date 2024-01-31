الدولار يصعد قبل قرار "المركزي" الأميركي

يتجه الدولار، اليوم الأربعاء، نحو تحقيق أكبر مكسب شهري منذ سبتمبر بينما يتحرك الين صوب أكبر انخفاض في أكثر من عام مع ترقب المتعاملين قرار أسعار الفائدة الأميركية اليوم.

الدولار

ودفع التباطؤ الحاد في التضخم بأستراليا الدولار الأسترالي للتراجع 0.5% إلى 0.6567 دولار أميركي وارتفعت السندات مع مواصلة المستثمرين الرهان على خفض أسعار الفائدة.



وارتفع الدولار قليلا إلى 1.0817 لليورو واستقر عند 147.67 ين خلال التعاملات الآسيوية.

وصعد الدولار 2.2% مقابل سلة من العملات الرئيسية هذا الشهر مع تقليص الأسواق توقعاتها بشأن سرعة وحجم خفض أسعار الفائدة في ظل البيانات الاقتصادية الأميركية القوية ورفض من محافظي البنوك المركزية.

وانخفض الين أكثر من 4.5% مقابل الدولار هذا الشهر ويتجه نحو أكبر انخفاض شهري منذ يونيو 2022، إذ تترك بيانات الأجور الضعيفة وتباطؤ التضخم مجالا لبنك اليابان المركزي ليتأنى في رفع أسعار الفائدة.

مؤشر الدولار

مؤشر الدولار

وارتفع مؤشر الدولار في أحدث تعاملات 0.2% إلى 103.60. وهبط الجنيه الإسترليني 0.2% إلى 1.2675 دولار.

ومن المتوقع أن يبقي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة ثابتة.

واستقر اليوان عند 7.1817 اليوم الأربعاء، بانخفاض 1% خلال الشهر

