كهربا يكشف أسباب رحيله عن الزمالك

كشف محمود عبد المنعم كهربا لاعب النادي الأهلي، أسباب رحيله المفاجئ عن صفوف الزمالك، وكواليس حل أزمة الغرامة.

وكان كهربا قد رحل عن الزمالك بشكل مفاجئ وفي وقت حرج قبل نهاية موسم 2019 بمباراتين وذلك بعد انتهاء بطولة أمم أفريقيا.

وقال كهربا في تصريحات تليفزيونية "كنت أقل لاعب يتقاضى عقدا في الزمالك، كنت أحصل على 2 مليون جنيه، كنت أفعل كل شيء في الملعب وأموت نفسي لكي يفرح الجمهور ولم أقصر، في حين يوجد لاعبين يحصلون على أرقام كبيرة ولم أكن أتحدث مع الإدارة ولا المستشار مرتضى أو أمير، ولقد طلبا مني تجديد عقدي، وأنا قلت لهما ضعا الأرقام التي تريدونها وأنا ليس لدي مشكلة".

وأضاف: "الفريق كان يسير بشكل جيد، ووضعوا لي رقم غير جيد وهو 12 مليون جنيه، وأنا كنت أريد 20 مليون، ومن هنا حدثت المشاكل".

وأوضح: "قبل نهاية عقدي كانت تتبقى مباراتين على نهاية الدوري، وأنا أخذت قرارًا بالاحتراف، وأمير مرتضى كان يُحاول إقناعي بالبقاء، وحاول حل أزمة الغرامة".

وأردف: "جمهور الزمالك يعرف سبب تركي للفريق في وقت صعب، لكن الموضوع كان رغمًا عني".

واستطرد: "عندما خرجت للاحتراف لم تكن وجهتي الأهلي، لكن الجميع يعرف أنني أنتمي للأهلي، حتى في نادي الزمالك كانوا يقولون لي يا أهلاوي".