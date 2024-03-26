أحمد حجازي ينضم لمعسكر منتخب مصر قبل مواجهة كرواتيا

إنضم مساء أمس الإثنين أحمد حجازي قائد منتخب مصر لمعسكر الفريق استعدادا لمواجهة كرواتيا في العاشرة مساء اليوم الثلاثاء في نهائي بطولة كأس عاصمة مصر.

كان أحمد حجازي قد توجه مساء الأحد متجها إلى السعودية بعد الاتفاق مع الكابتن حسام حسن المدير الفني للمنتخب و إبراهيم حسن مدير المنتخب ، بسبب ظرف أسري طارئ وتواجد عائلته في السعودية .

منتخب مصر يواجه كرواتيا بزيه الأساسي

وكان الاجتماع الفني لمباراة منتخب مصر أمام كرواتيا المقرر لها العاشرة مساء اليوم الثلاثاء في نهائي بطولة كأس عاصمة مصر قد أسفر عن ارتداء منتخب مصر القميص الأحمر و الشورت و الجورب الأسود ، بينما يرتدي منتخب كرواتيا القميص الأحمر فى أبيض والشورت والجورب الأبيض .

وحضر الاجتماع الفني على محمد على إداري منتخب مصر .

يستضيف ملعب ستاد العاصمة الادارية مواجهة المنتخب الوطني أمام نظيره الكرواتي والمقرر لها في تمام العاشرة مساء اليوم الثلاثاء ضمن نهائي بطولة كأس عاصمة مصر بعدما تأهل الفراعنة على حساب نيوزيلندا فيما تأهل المنتخب الأوروبي على حساب تونس.

وأعلنت اللجنة المنظمة للبطولة اقامة حفل ختامي في تمام الساعة 8:30 وحتى موعد انطلاق اللقاء.