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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

منتخب مصر بالقميص الأحمر أمام كرواتيا في نهائي كأس عاصمة مصر غدا

منتخب مصر
منتخب مصر

أسفر الاجتماع الفني لمباراة منتخب مصر أمام كرواتيا المقرر لها العاشرة مساء غدا الثلاثاء في نهائي بطولة كأس عاصمة مصر ، عن ارتداء منتخب مصر القميص الأحمر و الشورت و الجورب الأسود ، بينما يرتدي منتخب كرواتيا القميص الأحمر فى أبيض والشورت والجورب الأبيض  .

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حضر الاجتماع الفني على محمد على إداري منتخب مصر .

 يستضيف ملعب ستاد العاصمة الادارية مواجهة المنتخب الوطني أمام نظيره الكرواتي والمقرر لها في تما العاشرة مساءًا غدا الثلاثاء ضمن نهائي بطولة كأس عاصمة مصر بعدما تأهل الفراعنة على حساب نيوزيلندا فيما تأهل المنتخب الأوروبي على حساب تونس.

وأعلنت اللجنة المنظمة للبطولة اقامة حفل ختامي في تمام الساعة 8:30 وحتى موعد انطلاق اللقاء.

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