الثلاثاء 26 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

منوعات ومرأة

العلاج بالروائح يساعد في مكافحة التوتر.. دراسة تكشف التفاصيل

العلاج بالروائح
العلاج بالروائح

يواجه الناس كل يوم كل أنواع المشاكل التي يمكن أن يسبب التوتر، في العالم الحديث، الظروف المجهدة ليست غير شائعة بأي حال من الأحوال الفشل في العمل، وسوء الفهم في الأسرة تسبب هذه المشكلة. 

 

txt

منها إدارة التوتر.. 3 طرق لتحسين الهضم وتقليل الانتفاخ

txt

تصاعد التوتر في نواكشوط بعد زيارة الوفد الأوروبي

يؤثر التوتر سلبًا على الجهاز العصبي ويمكن أن يسبب تطور أمراض خطيرة مثل الأرق والاضطرابات العصبية وتدهور الحالة العامة للجسم لمنع حدوث ذلك، يجب أن تكون قادرًا على التخلص منه. يمكن لبعض الأشخاص التعامل بهدوء مع كوب من الشاي أو التأمل، بينما يحتاج البعض الآخر إلى اللجوء إلى وسائل إضافية، وقام MedicForum بجمع نصائح حول استخدام العطور لمكافحة التوتر.

 

إحدى طرق مكافحة التوتر هي العلاج بالروائح، باستنشاق رائحة الزيوت العطرية يمكنك التخلص من التعب والتوتر العصبي المتراكم.

 

ما هي الزيوت التي يجب استخدامها لمكافحة التوتر؟

أفضل المساعدين في هذا الأمر هم استرات النعناع وإكليل الجبل والإيلنغ وإبرة الراعي والياسمين.

زيت البرتقال ينغم ويحسن مزاجك بشكل مثالي. سيساعدك البرغموت والياسمين وخشب الصندل على إعادة شحن طاقتك بالحيوية والأرواح الطيبة، كما ستساعد رائحة اللافندر والورد على تخفيف حالات مثل الأرق والقلق.

 

لتحقيق تأثير أفضل، يمكن خلط الزيوت. على سبيل المثال، إذا كنت تعاني من ضغط شديد، يمكنك مزج زيوت النعناع واللافندر والورد. هذه الباقة من الروائح سوف تريح الجهاز العصبي وتجعلك في مزاج إيجابي.

 

كيفية استخدام الروائح؟

الطريقة الكلاسيكية هي استخدام مصباح عطري خاص، ولكن في المنزل يمكنك الاستحمام مع إضافة الزيت المرغوب أو القيام بتدليك عطري مريح.

 

يمكنك أيضًا وضع بضع قطرات من الزيت على أي جزء من الجسم يقع بالقرب من الأنف والاسترخاء دون مقاطعة أنشطتك اليومية.

 

يعتمد عدد الإجراءات على مدى إجهاد الجسم في حالة الإجهاد البسيط، يمكنك التعامل مع إجراء واحد، ولكن في حالة الاضطرابات الشديدة، قد يكون من الضروري إجراء دورة علاجية أطول.

 

تدابير وقائية

مع كل مزايا العلاج بالروائح، مثل أي إجراء، هناك موانع. لا ينصح باستخدامه كمسكن للأطفال أقل من ثلاث سنوات. يجب على النساء الحوامل توخي الحذر عند اختيار الزيوت.

 

لا تنس أن الزيوت الأساسية يمكن أن تسبب الحساسية، وبالتالي، قبل استخدام هذه الطريقة للتعامل مع التوتر، لا يزال من الأفضل استشارة أحد المتخصصين.

مواد متعلقة

النفط يحقق مكاسب للأسبوع الثاني بسبب التوتر في الشرق الأوسط

تأكيدًا لانفراد الوفد.. مجلس الأمن يقرر عقد جلسة لمناقشة التوتر بين الصومال وإثيوبيا
الجريدة الورقية