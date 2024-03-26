العلاج بالروائح يساعد في مكافحة التوتر.. دراسة تكشف التفاصيل

يواجه الناس كل يوم كل أنواع المشاكل التي يمكن أن يسبب التوتر، في العالم الحديث، الظروف المجهدة ليست غير شائعة بأي حال من الأحوال الفشل في العمل، وسوء الفهم في الأسرة تسبب هذه المشكلة.

يؤثر التوتر سلبًا على الجهاز العصبي ويمكن أن يسبب تطور أمراض خطيرة مثل الأرق والاضطرابات العصبية وتدهور الحالة العامة للجسم لمنع حدوث ذلك، يجب أن تكون قادرًا على التخلص منه. يمكن لبعض الأشخاص التعامل بهدوء مع كوب من الشاي أو التأمل، بينما يحتاج البعض الآخر إلى اللجوء إلى وسائل إضافية، وقام MedicForum بجمع نصائح حول استخدام العطور لمكافحة التوتر.

إحدى طرق مكافحة التوتر هي العلاج بالروائح، باستنشاق رائحة الزيوت العطرية يمكنك التخلص من التعب والتوتر العصبي المتراكم.

ما هي الزيوت التي يجب استخدامها لمكافحة التوتر؟

أفضل المساعدين في هذا الأمر هم استرات النعناع وإكليل الجبل والإيلنغ وإبرة الراعي والياسمين.

زيت البرتقال ينغم ويحسن مزاجك بشكل مثالي. سيساعدك البرغموت والياسمين وخشب الصندل على إعادة شحن طاقتك بالحيوية والأرواح الطيبة، كما ستساعد رائحة اللافندر والورد على تخفيف حالات مثل الأرق والقلق.

لتحقيق تأثير أفضل، يمكن خلط الزيوت. على سبيل المثال، إذا كنت تعاني من ضغط شديد، يمكنك مزج زيوت النعناع واللافندر والورد. هذه الباقة من الروائح سوف تريح الجهاز العصبي وتجعلك في مزاج إيجابي.

كيفية استخدام الروائح؟

الطريقة الكلاسيكية هي استخدام مصباح عطري خاص، ولكن في المنزل يمكنك الاستحمام مع إضافة الزيت المرغوب أو القيام بتدليك عطري مريح.

يمكنك أيضًا وضع بضع قطرات من الزيت على أي جزء من الجسم يقع بالقرب من الأنف والاسترخاء دون مقاطعة أنشطتك اليومية.

يعتمد عدد الإجراءات على مدى إجهاد الجسم في حالة الإجهاد البسيط، يمكنك التعامل مع إجراء واحد، ولكن في حالة الاضطرابات الشديدة، قد يكون من الضروري إجراء دورة علاجية أطول.

تدابير وقائية

مع كل مزايا العلاج بالروائح، مثل أي إجراء، هناك موانع. لا ينصح باستخدامه كمسكن للأطفال أقل من ثلاث سنوات. يجب على النساء الحوامل توخي الحذر عند اختيار الزيوت.

لا تنس أن الزيوت الأساسية يمكن أن تسبب الحساسية، وبالتالي، قبل استخدام هذه الطريقة للتعامل مع التوتر، لا يزال من الأفضل استشارة أحد المتخصصين.