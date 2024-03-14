منها إدارة التوتر.. 3 طرق لتحسين الهضم وتقليل الانتفاخ

يمكن أن يؤدي الانتفاخ إلى إزعاج كبير، وغالبًا ما يحدث على خلفية تكوين الغاز المفرط أو ضعف حركة عضلات الجهاز الهضمي ويمكنك تجنب ذلك عن طريق تضمين أربع عادات بسيطة في حياتك.

أظهرت الدراسات أن العملية الهضمية تبدأ من اللحظة التي يدخل فيها الطعام إلى الفم وتؤدي عملية المضغ إلى تشغيل الجهاز الهضمي، ويبدأ إنتاج حمض الهيدروكلوريك، مما يساعد على تحرك الطعام عبر الجهاز الهضمي.

واحدة من النصائح الشائعة هي مضغ الطعام 32 مرة قبل البلع حتى يفقد نسيجه.

إدارة التوتر

يرتبط الدماغ والأمعاء من خلال العصب المبهم. وفقا لدراسة نشرت في مجلة Neurosience، هناك خلايا عصبية في الأمعاء أكثر من الحبل الشوكي. لذلك، ليس من المستغرب أن يؤثر الإجهاد سلبا على الجهاز الهضمي.

يمكن أن تسبب هجمات الإجهاد الحاد على المدى القصير فقدان الشهية أو إبطاء عملية الهضم. يؤدي الإجهاد المطول إلى مشاكل في الجهاز الهضمي، مثل الإمساك والإسهال واضطراب المعدة.

جدول الوجبات

يمكن أن يساعد اختيار الوقت المناسب لتناول الطعام الجهاز الهضمي ويقلل من الانتفاخ. في معظم الناس، يحدث التمثيل الغذائي النشط خلال النهار، ويتم حجز وقت الليل للراحة. لذلك، يمكن أن يسبب تناول الطعام في وقت متأخر من المساء عدم الراحة أو اضطراب النوم.

استخدام الألياف

تلعب الألياف دورا مهما في صحة الجهاز الهضمي. إنه يدعم عمل الجهاز الهضمي، وتشكيل البراز الطبيعي وانتظام التغوط.

ومع ذلك، فإن تناول الكثير من الطعام يمكن أن يسبب الانتفاخ وزيادة حركة الأمعاء. إذا لم يكن نظامك الغذائي في السابق يحتوي على كمية كبيرة من الألياف، فيجب عليك تقديم منتجات غنية به تدريجيا.

أفضل المصادر هي:

منتجات دقيق الحبوب الكاملة؛

الأرز البني؛

الفواكه والخضروات والتوت؛

دقيق الشوفان؛

البقوليات.