وفاء عامر عن مشاركتها في "حق عرب": أحمد العوضي مؤدب ومتواضع (فيديو)

علقت الفنانة وفاء عامر على مشاركتها في مسلسل “حق عرب” مع الفنان أحمد العوضي، قائلة: " عجبنى الموضوع، وجذبنى فى صباح أنها شخصية فيها خير وشر، وحزن وسعادة وهى حقيقية أوى، وجزء من رسالة المسلسل فى ملعب صباح".

وأضافت وفاء عامر، خلال حوارها ببرنامج "الإبداع فى مصر" المذاع على قناة إكسترا نيوز: "أنا بشتغل مع مخرج يحترم إبداع الفنان، مع النجوم رياض الخولى وأحمد العوضى، لافتة إلى أنها قدمت عدة أدوار مع رياض الخولى فهو نجم كبير حساس مثقف محترم بيحب زملاءه وبحترمه جدا، واحنا أصدقاء وبطمنله.

ولفتت وفاء عامر إلى أن أحمد العوضى مؤدب وقريب من الشارع وبيعمل خير، ويؤثرنى هذا النوع من الشباب، وبيتكسف ومتواضع وبيحب كل الناس، إنسان راقى بشكل غير طبيعى ودى طبيعته مش بيتصنع".

ومسلسل حق عرب بطولة أحمد العوضى، دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران، تأليف محمود حمدان،إخراج إسماعيل فاروق، إنتاج شركة سينرجى.

وهو مسلسل شعبى" تبدأ الأحداث في منطقة الجمالية في زمننا الحالي مع سيد المنطقة عبد ربه وهو رجل في السبعينات من عمره ويخافه الجميع، عبد ربه له أخ سمى عطوة يكون دائماً بجانبه ويطيع أخاه الأكبر دائماً، وفى يوم من الأيام يكتشف عبد ربه أن أحد رجاله الثلاثة المقربين يخونه، وهنا يظهر عزت السويركى رجل شريف، عزت هو أقرب الناس إلى عبد ربه عندما يلتقى بصباح الجياش نعود إلى الماضى ملىء بالأحداث.



أحداث الحلقة 15 من مسلسل حق عرب

وخلال أحداث مسلسل حق عرب الحلقة 15 ، استنجد الغرباوي بالمعلم عبدربه والذي يجسد دوره الفنان رياض الخولي، لإنقاذ ابنته حنان، التي تؤدي دورها الفنانة دينا فؤاد من التهمة الملفقة لها بممارسة أعمال منافية للآداب،

ولم يتحمل عرب السويركي الذي يجسد دوره الفنان أحمد العوضي رؤية خطيبته حنان بـ"الملاية اللف" داخل قسم الشرطة بتهمة ممارسة أعمال منافية للآداب، وصفعها بالقلم على وجهها وأنهى علاقتهما واتهمها بأنها تريد خداعه من جديد بعدما أثبت المحضر تعاطيها لمواد كحولية وبحوزتها دولارت تحمل نفس التسلسل الرقمي لمن كان معها بالشقة المخلة للآداب، فانفعل عليها وتركها.

وتوالت الأحداث وتوعد رباح أبوالدهب والذي يجسد دوره الفنان وليد فواز لـ عرب السويركي، الذي يؤدي دوره الفنان أحمد العوضي من أجل الانتقام منه بعدما قام صديقه المقرب بخداعه وسرقة مبلغ 150 ألف جنيه منه مقابل إرشاده عن مقبرة أثرية جديدة والتى تم اكتشاف أنها مزيفة وليست حقيقية، ولكن عرب السويركي هدده بألا يقترب من صديقه لأنه لن يتركه يتعرض لأي أذى.

مواعيد عرض مسلسل حق عرب الحلقة 15

تنطلق مواعيد عرض مسلسل حق عرب على قناة ON Drama في رمضان 2024 الحلقة 15، بطولة أحمد العوضي في تمام الساعة التاسعة مساء، على أن تكون الإعادة الأولى فى تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا، والثانية الساعة الثالثة عصرًا.



كما تنطلق مواعيد عرض مسلسل حق عرب على قناة ON في رمضان 2024 الحلقة 15، الساعة الثانية عشرة منتصف الليل، والإعادة الأولى في تمام الساعة الحادية عشرة والربع صباحا أما الثانية الساعة الخامسة والربع صباحا، ويأتي ذلك بالتزامن مع عرضها من خلال تطبيق WATCH IT دون فواصل إعلانية.