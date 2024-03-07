غادة عبد الرازق تمسك بـ"عقرب حقيقى" فى كواليس مسلسلها (فيديو)

نشرت الفنانة "غادة عبد الرازق" فيديو من كواليس مسلسل “صيد العقارب”، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".

غادة عبد الرازق مع عقرب:

ظهرت الفنانة "غادة عبد الرازق" فى الفيديو وهى تمسك عقربًا حقيقيًا، ولكنه يتحرك كثيرًا، طلبت منه أن يهدأ قائلة: "معلش صورة واحدة بس، حرام عليكم احنا معذبينه".

وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي بين التشويق والغموض، وتجسد غادة عبدالرازق، دور امرأة ناجحة في مجال الأعمال التجارية، حيث تتعرض لأزمة مالية كبيرة، تدفعها إلى الدخول في صراع مع مجموعة من رجال الأعمال.

المسلسل من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد حسن، بطولة غادة عبد الرازق، رياض الخولي وسيمون وأحمد الشامي ومحمد علاء وأحمد ماهر، مجدى بدر، سامية عاطف، ميار الغيطى، عماد صفوت، أحمد ماجد، أحمد جمال سعيد، محمد على رزق، عزوز عادل، منال سلامة، صفاء جلال، مى القاضي، سيف الديربى، محمد صلاح، ونخبة من النجوم، ومن إخراج أحمد حسن، وإنتاج فينومينا، منتج فنى مصطفى الغزولى، برديوسر محمد سليمان.

نشرت الصفحة الرسمية لمنصة watch it الرقمية عبر فيس بوك، برومو مسلسل “صيد العقارب” المقرر طرحه في السباق الرمضاني المقبل،علقت قائلة: " تخيل تدفع عمرك كله عشان غلطة ثانية، انتظروا النجمة غادة عبد الرازق في مسلسل صيد العقارب على Watch it ، رمضانك عندنا".

"أنا ست كل شغلي مع العقارب! 🦂".. انتظروا النجمة غادة عبد الرازق وباقة من أقوى النجوم في مسلسل #صيد_العقارب حصريًا على CBCDrama في رمضان 🔥#شهر_الفرحة#دراما_المتحدة pic.twitter.com/FdK3zOn2Jq — CBCDrama (@CBCDrama) March 5, 2024

يذكر أن آخر أعمال الفنانة “غادة عبد الرازق” مسلسل “حدث بالفعل”، الذي يتضمن 101 قصة حقيقية، تتعلق أحداثها بالأمراض النفسية،وتم تجميع هذه القصص من 9 دول عربية؛ ليكون أول مسلسل تليفزيوني يستعرض مثل هذه القصص في الوطن العربي.

مسلسل من تأليف د. فادي النجار، وإخراج هشام الرشيدي في أول تجربة تليفزيونية له، والمسلسل ينتمي لنوعية الحلقات المنفصلة المتصلة، حيث يلعب بطولة كل قصة فريق مختلف من النجوم عن القصص الأخرى.

ويسلط العمل الضوء على العديد من الأمراض النفسية وأسبابها وكيفية تأثيرها على حياة الأشخاص المصابين بها وأيضا المحيطين بهم، وتدور الأحداث في قالب تشويقي إنساني.