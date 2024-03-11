مسلسل صيد العقارب| غادة عبد الرازق تصطاد الحشرة السامة وتتخلص منها

تنطلق النجمة غادة عبد الرازق فى أولى حلقات مسلسل صيد العقارب، وسط حالة من الإثارة والتشويق التي ينتظرها الجمهور، خاصة أنّ البطلة تتميز بأعمالها الأكثر غموضًا خلال أعمالها الدرامية، ويعرض المسلسل على شاشة قناة CBC في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، والإعادة الأولى 2:15 فجرًا والإعادة الثانية 1:45 ظهرًا، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.

أبطال مسلسل صيد العقارب

مسلسل صيد العقارب من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد حسن، بطولة رياض الخولي وسيمون ومحمد علاء وأحمد ماهر، مجدى بدر، سامية عاطف، ميار الغيطى، عماد صفوت، أحمد ماجد، أحمد جمال سعيد، محمد على رزق، عزوز عادل، منال سلامة، صفاء جلال، مى القاضي، سيف الديربى، محمد صلاح، ونخبة من النجوم، ومن إخراج أحمد حسن، وإنتاج فينومينا، منتج فنى مصطفى الغزولى، برديوسر محمد سليمان.

مسلسل صيد العقارب

قصة مسلسل صيد العقارب

تدور الأحداث حول "عايدة"، التي لا تعيش حياة هنيئة، فبعد مقتل أخيها، تتحول حياتها إلى جحيم، وصراعات مستمرة بين عائلتها وعائلة "الغول"، وتتوالى الأحداث.

وتحدث الفنانة غادة عبد الرازق عن مسلسل صيد العقارب خلال مداخلة عبر برنامج "كلمة أخيرة" الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى على شاشة ON وقالت: أن صيد العقارب من الأعمال الاجتماعية برائحة الزمن الجميل الذى افتقدناه، وأن الاسم مشتق من صيد العقارب كمهنة واستخلاص السم منها ثم إعادة تصديره مجددا.

وتابعت: دورى فى مسلسل "صيد العقارب" ينتمى لدراما اجتماعية بقالى كتير ماعملتهاش وفكرت أنى عاوزة أرجع حاجة زى دى زى جو " المال والبنون" و"ليالى حلمية" مايبقاش العمل قائم على بطل أو بطلة وتبقى مجموعة نجوم نرجع بيهم لزمن افتقدناه شوية.

ولفتت إلى أنها استمتعت بالعمل جدًا قائلة: "أنا كغادة استمتعت بهذا العمل وما زلنا نصور لكنه عمل يحمل فى طياته "ريحة مختلفة" شبه شغلى القديم عائلة الحاج متولى، العمل إللى بيقى فيه نجوم كتير فيعمل انبساط.