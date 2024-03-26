زي الجاهزة.. طريقة عمل بوسطن كريم بالشوكولاتة

بوسطن كريم من مخبوزات المفضلة لدى الكثير، فيتميز بمذاقه الشهي، إلا أن بعد مقاطعة السلع المؤيدة لإسرائيل، لن يحصلون على رغبتهم في شراء الدوناتس، لذلك نقدم لك طريقة عمل دوناتس بوسطن كريم محشي شوكولاتة بتكلفة أقل.

طريقة عمل دوناتس بوسطن كريم

المقادير

- دقيق : 3 أكواب وربع

- سكر : ربع كوب

- زبدة : ربع كوب (مذابة)

- بيض : 1 حبة

- فانيليا : ملعقة صغيرة (سائلة)

- زبادي : نصف كوب



- خميرة : 2 ملعقة كبيرة

- شوكولاتة : كوب



- سكر بودرة : 2 ملعقة كبيرة (للتزيين)

- زيت نباتي : 4 اكواب (للقلي)





طريقة التحضير

ضعي الدقيق، والسكر، والزبدة المذابة، والفانيليا، واللبن الزبادي، والبيضة في وعاء عميق.



اخلطي الخميرة بالماء الدافئ في طبق صغير الحجم واتركيها لمدة 10 دقائق، ثم أضيفيها فوق المكونات.

اخلطي المكونات جيداً حتى تحصلي على عجينة متماسكة، ثم غطيها واتركيها حتى تختمر بدرجة حرارة الغرفة لحوالي ساعة وربع.

افردي العجينة على سطح العمل وقطعيها إلى دوائر بشكل الدوناتس، ثم ضعي كل قطعة على ورق الزبدة وغطيها واتركيها لمدة 25 دقيقة إضافية حتى يتضاعف حجمها.

سخني الزيت النباتي في مقلاة كبيرة الحجم على نار متوسطة، وإقلي حبات الدوناتس حتى تصبح ذهبية اللون.

اصنعي فتحة صغيرة في منتصف كل حبة من الدونات، واحشيها بالشوكولاتة، ثم ضعيها في طبق التقديم ورشي السكر البودرة عليها وقدميها.





فوائد تناول الشوكولاتة

تحسن المزاج

الشوكولاتة تعزز المزاج، فهي تقلل التوتر والقلق وهذه الحقيقة مدعومة من قبل الخبراء في جميع أنحاء العالم، حيث إن قضمة صغيرة من الشوكولاتة الداكنة تفرز هرمون السعادة في الدماغ المعروف باسم الدوبامين، والذي يعمل كآلية مكافأة طبيعية للدماغ ويساعد في رفع الحالة المزاجية.

تمنع السرطان

تناول الشوكولاته يوميًا قد تمنع السرطان، وذلك لأن المكون الرئيسي للشوكولاتة، الكاكاو يحتوي على مركب يعرف باسم Pentameric Procyanidin أو Pentamer، والذي يقلل من قدرة الخلايا السرطانية على الانتشار.

مصدر قوي لمضادات الأكسدة

الشوكولاتة الداكنة مليئة بالمركبات العضوية النشطة بيولوجيا وتعمل كمضادات للأكسدة، وتشمل هذه البوليفينول والفلافانول ومضادات الاكسدة وغيرها، المفيدة للجسم والبشرة والشعر.



تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية

تعرف الشوكولاتة بغناها بمركبات الفلافانول المضادة للأكسدة والالتهاب، حيث يساهم الفلافانول في تحسين تدفق الدم عبر الشرايين وخفض معدل ضغط الدم المرتفع.

مفيدة للقلب والدورة الدموية

أظهرت دراسة أجريت عام 2014 أن الشوكولاتة الداكنة تساعد على استعادة مرونة الشرايين والحيلولة دون التصاق كريات الدم البيضاء بجدران الأوعية الدموية، وكلاهما من الأسباب الشائعة لانسداد الشرايين.





مفيدة للبشرة

تحمي مركبات الفلافونول الموجودة في الشوكولاتة الداكنة البشرة من أشعة الشمس الضارة، لكن ذلك لا يمنع المرء من استعمال بعض الكريمات الواقية من الشمس.