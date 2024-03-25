Spotify تطلق دورات فيديو تعليمية

كان هناك وقت ذهبت فيه إلى مكان واحد للموسيقى، وآخر للتعليم، وما إلى ذلك، ولكن العديد من الشركات تحاول الآن تحويل نفسها إلى جاك لجميع المهن للتنافس من أجل البقاء. وأحدث مثال على ذلك هو Spotify، الذي أعلن عن اختبار للدورات التعليمية القائمة على الفيديو. تنضم الميزة الجديدة إلى قائمة الموسيقى والبودكاست والكتب الصوتية الخاصة بالمنصة.

تعاونت Spotify مع مجموعة من شركاء المحتوى: BBC Maestro، وPLAYvirtuoso، وThinkific Labs Inc.، وSkillshare. أنها توفر المحتوى في أربع فئات رئيسية: صنع الموسيقى، والإبداع، وتعلم الأعمال التجارية والحياة الصحية. "مع هذا العرض، نحن نستكشف فرصة محتملة لتزويد المبدعين التعليميين بجمهور جديد يمكنه الوصول إلى محتوى الفيديو الخاص بهم، والوصول إلى مجموعة محتملة أكبر من مستخدمي Spotify المشاركين مع توسيع كتالوجنا"، حسبما ذكرت Spotify في الإعلان. تدعي المنصة أن حوالي نصف المستخدمين "شاركوا" في المساعدة الذاتية أو البث الصوتي التعليمي.

الدورات الاختبارية متاحة فقط لمستخدمي المملكة المتحدة، حيث يتلقى المشتركون المجانيون والمتميزون درسين مجانيين على الأقل لكل دورة. سيتراوح سعر السلسلة من 20 جنيهًا إسترلينيًا (25 دولارًا) إلى 80 جنيهًا إسترلينيًا (101 دولارًا)، بغض النظر عن فئة اشتراك الشخص. يمكن للمستخدمين الوصول إليها على الهاتف المحمول أو سطح المكتب. قد يتغير السعر الدقيق والتوفر إذا تجاوزت الميزة مرحلة الاختبار.

تأتي هذه الغزوات في الدورات التدريبية القائمة على الفيديو بعد فترة وجيزة من تقديم Spotify لمقاطع الفيديو الموسيقية في مرحلة تجريبية. إنها متاحة على مسارات محددة، ومثل الفصول الدراسية، ليست متاحة للمشتركين في الولايات المتحدة (المملكة المتحدة من بين 11 دولة يمكنها الوصول).