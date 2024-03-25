تساعد ألعاب الفيديو الأشخاص على تحسين الذاكرة وتقويتها

يمكن أن تساعد ممارسة التمارين الرياضية أثناء ممارسة ألعاب الفيديو ضحايا الخرف على القيام بمهام متعددة، واتخاذ القرارات، وحتى استرجاع الذكريات من الدماغ وقد توصل إلى هذا الاستنتاج باحثون من Union College في نيويورك.

أظهرت دراسة أجراها علماء أمريكيون أن المرضى الذين يعانون من خرف الشيخوخة يمكنهم الاستفادة من النشاط البدني أثناء لعب ألعاب الفيديو، وكبار السن الذين يعانون من ضعف إدراكي معتدل، والذي غالبًا ما يسبق الخرف، شهدوا تحسنًا في الأداء التنفيذي من خلال ألعاب الفيديو التفاعلية.

وعلى وجه الخصوص، تم مساعدتهم على القيام بذلك من خلال الألعاب التي تحفز ركوب الدراجات، وتسمح الوظائف التنفيذية للدماغ للشخص بالقيام بمهام متعددة واتخاذ القرارات وتذكر الذكريات.

ويؤكد مؤلفو الدراسة أن هذه الوظائف تشبه عمل الرئيس التنفيذي لعقلنا، لإنها مفتاح الحفاظ على الاستقلال في سن الشيخوخة على سبيل المثال، يتيح لنا تعدد المهام طهي طبقين على الموقد في نفس الوقت وبمساعدتها، لن ننسى أننا نقوم بغلي الماء وفي نفس الوقت نطبخ شيئًا ما في الفرن.

ووفقا لمؤلفي الدراسة، فإن الجمع بين الإجهاد الجسدي والعقلي الذي تتطلبه ممارسة ألعاب الفيديو يساعد على تحفيز الدماغ، ويذكر MedicForum أن ما يصل إلى مليون ونصف مليون شخص يعانون من أنواع مختلفة من خرف الشيخوخة في روسيا وسوف يتزايد عددهم باستمرار مع زيادة متوسط العمر المتوقع للسكان.