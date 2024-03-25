عاجل
تاسعة البهاء.. كلمة سر المقاومة تردد بعد استهداف مناطق داخل الأراضي المحتلة
الإثنين 25 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

30 ألفا يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى

المسجد الأقصى
المسجد الأقصى

أدى آلاف المواطنين صلاتي العشاء والتراويح في رحاب المسجد الأقصى المبارك، رغم قيود وتضييقات الاحتلال الإسرائيلي.

 

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، بأن 30 ألف مواطن أدوا صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى ومصلياته المسقوفة.

 

واقتحمت قوات الاحتلال باحات المسجد الأقصى بالتزامن مع توافد المواطنين للصلاة، كما فرضت غرامات مالية على مركبات المواطنين عند كنيسة الجثمانية، في الطريق المؤدي إلى حي رأس العمود ببلدة سلوان، جنوب المسجد الأقصى، وأغلقت باب الساهرة، بحجة وجود "جسم مشبوه" في المكان.

مواد متعلقة

الخارجية الروسية تستدعي القائم بالأعمال الأسترالي وتسلمه مذكرة احتجاج

العملات المشفرة: بيتكوين ترتفع إلى مستويات قياسية جديدة

السعودية ترحب بقرار مجلس الأمن بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

تباين مؤشرات الأسهم الكويتية عند الإغلاق

"حماس" ترحب بقرار مجلس الأمن وقف إطلاق النار في غزة

مباحثات أمريكية جزائرية حول تطورات الأوضاع في غزة

الجيش الإسرائيلي والشاباك يحبطان تهريب أسلحة إيرانية إلى الضفة الغربية

روسيا ترفض الاعتراف بالتغييرات الأمريكية في حدودها الخارجية للجرف القاري
الجريدة الورقية