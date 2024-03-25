أبو الغيط يطالب بتنفيذ قرار وقف إطلاق النار في غزة

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بتبني مجلس الأمن الدولي قرارا يطالب بوقف إطلاق النار في قطاع غزة خلال شهر رمضان، مطالبا بتنفيذه على الأرض.

وذكر أحمد أبو الغيط عبر منصة "إكس": "أرحب بتبني مجلس الأمن أخيرا لقرار بوقف إطلاق النار في غزة.. لقد تأخر كثيرا اعتماد هذا القرار، والمطلوب الآن تنفيذه على الأرض".

هذا ورحبت الخارجية المصرية بقرار وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وذلك للمرة الأولى منذ بدء الأزمة وبعد عدة محاولات للتوصل إليه.

ولم تستخدم الولايات المتحدة حق النقض ضد القرار مكتفية بالامتناع عن التصويت، بعدما عطلت محاولات سابقة لإصدار قرار عبر اللجوء الى حق النقض (الفيتو)، ليكون أول قرار لوقف إطلاق النار يعتمده المجلس بعد أربع إخفاقات سابقة.

وقال مندوب الجزائر لدى الأمم المتحدة عمار بن جامع إن القرار رقم 2728 الذي تبناه المجلس بشأن وقف إطلاق النار في رمضان اليوم طال انتظاره، وطالب مجلس الأمن بالعمل على تنفيذه.

وكان مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا قد أعلن سابقا عن تأييد موسكو لوثيقة الأعضاء غير الدائمين، والتي تحظى أيضا بدعم مجموعة من الدول العربية في الأمم المتحدة.