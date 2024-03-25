الإثنين 25 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

السجن المشدد 5 سنوات للمتهمين بسرقة شخص بالإكراه في شركة مقاولات

بوابة الوفد الإلكترونية

عاقبت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار صفاء الدين أباظة، عاطلين بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، بتهمة سرقة شخص بالإكراه في إحدي شركات المقاولات بمنطقة أكتوبر .

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كشف أمر الإحالة ، أن المتهمان "ط. ع"، و "م. ر"، سرقا أموال المجني عليه علاء ابراهيم ، وكذلك شركة للتجارة والمقاولات العامة، بالإكراه عن طريق إشهار سلاح ناري "مسدس"  فبثا الرعب في قلبه.

كما تعديا عليه بالضرب، وقاما بتكبيل يديه ليتمكنا من شل حركته، وقاما بالاستيلاء على المبالغ المالية والمنقولات ملكه وفرا هاربين.

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