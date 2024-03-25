السجن المشدد 5 سنوات للمتهمين بسرقة شخص بالإكراه في شركة مقاولات

عاقبت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار صفاء الدين أباظة، عاطلين بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، بتهمة سرقة شخص بالإكراه في إحدي شركات المقاولات بمنطقة أكتوبر .

كشف أمر الإحالة ، أن المتهمان "ط. ع"، و "م. ر"، سرقا أموال المجني عليه علاء ابراهيم ، وكذلك شركة للتجارة والمقاولات العامة، بالإكراه عن طريق إشهار سلاح ناري "مسدس" فبثا الرعب في قلبه.

كما تعديا عليه بالضرب، وقاما بتكبيل يديه ليتمكنا من شل حركته، وقاما بالاستيلاء على المبالغ المالية والمنقولات ملكه وفرا هاربين.