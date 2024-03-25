مدير عام التعليم يترأس لجنة تقيم مسابقة المعلمة الفعالة بتعليم أبوتشت

ترأس المهندس عبدالمنعم قاصد مدير عام إدارة أبوتشت التعليمية شمال قنا اليوم الاثنين لجنة تقيم مسابقة المعلمه الفعالة بتعليم أبوتشت للعام الدراسي 2024/2023 م بعنوان دور معلمة رياض الأطفال في رفع وعي طفل الروضة بمفهوم ريادة الأعمال تحت رعاية الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا وإشراف هبه سالم موجه عام رياض الأطفال بالمديرية ومتابعة المهندس عبدالمنعم قاصد مدير عام إدارة أبوتشت التعليمية.

ضمنت لجنة التقيم جمال شمارة رئيس المكتب الفني لتوجيه التربية الاجتماعية وإبراهيم عبدالطيف مدير التعليم الإبتدائي ومني رفاعي وهند جمال وحليمة مسعود موجهات رياض الأطفال وبحضور هاني الملقب رئيس قسم العلاقات العامة والإعلام وفوزي عبدالوهاب رئيس قسم شؤون الطلاب.

وأوضح قاصد أن المسابقة تأتي تماشياً مع الأهداف الاستراتيجية لوزارة التربية والتعليم لرفع وتحسين العملية التعليمية، وتحسين منظومة رياض الأطفال، وإكساب الأطفال مجموعة من المهارات الحياتية مثل التواصل والإنتاجية والتعاون واتخاذ القرار. وذلك في ضوء الاهتمام بمختلف القضايا المجتمعية، لافتاً إلى أنه سيتم تصعيد المعلمة الفائزة على مستوى الإدارة إلى التصفيات المؤهلة بمديرية التربية والتعليم بقنا.