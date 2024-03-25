كروس يعلق على تجديد تعاقده مع ريال مدريد

علق الألماني توني كروس، لاعب ريال مدريد الإسباني ومنتخب ألمانيا، على مسألة تجديد تعاقده مع الفريق الملكي خلال الفترة المقبلة.

ومن المقرر انتهاء تعاقد كروس مع ريال مدريد في الصيف المقبل، حيث يحق له التوقيع لأي فريق يريد اللعب له خلال الفترة الحالية.

وكانت تقارير صحفية إسبانية أشارت إلى أن ريال مدريد يضع تجديد تعاقد توني كروس كأولوية له عن التعاقد مع أي صفقة في خط الوسط.

وقال توني كروس في تصريحات بالتلفزيون الإسباني: "بالتأكيد، لا توجد أي مشكلة بيني وبين ريال مدريد، كما أننا سنناقش مرة أخرى تمديد تعاقدي ونرى ماذا سيحدث".

وأضاف: "لم اتخذ قراري بعد، لكنني في هذه المرحلة الاَن، العلاقة بيني وبين النادي جيدة للغايى".

وأردف: "أعتقد أنني مرتاح للغاية في ريال مدريد والأمر ذاته بالنسبة للنادي، خاصة وأننا نسير بشكل جيد جدًا في الموسم".

الجدير بالذكر أن توني كروس انضم لصفوف ريال مدريد قادمًا من بايرن ميونخ الألماني، حيث حقق عدة بطولات منها الدوري الإسباني عدة مرات ودوري أبطال أوروبا نفس الأمر، بالإضافة إلى كأس العالم للأندية، والسوبر الإسباني.