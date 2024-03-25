مدرب منتخب مصر: لا أجامل أحدًا على حساب مصر

أكد حسام حسن، المدير الفني للمنتخب المصري الأول لكرة القدم، بأنه لا يجامل أحد في اختياراته لقائمة الفراعنة لمعسكر شهر مارس الجاري.

وعلق العميد على إمكانية إراحة لاعبي الأهلي أمام كرواتيا، بسبب وجود مباراة للقلعة الحمراء أمام سيمبا في دوري أبطال إفريقيا، قال: "لقد قمت بتمثيل أندية عظيمة في مسيرتي، فلا يجب أن تكون الحسابات أنني أضم لاعبين من الآهلي وليس الزمالك".

وتابع: "لا أجامل أحدًا على حساب مصر، هل تعرفون معنى مصر والشعب المصري؟ هذا شعب روحه منتخب مصر، أكثر من الأهلي والزمالك".

وأضاف العميد تصريحاته: "هناك أندية قمت باستدعاء لاعبين منهم وتنتظرهم مباريات قارية٫ متفهمين موقفي ومدى احتياجي لكل اللاعبين في المباراة النهائية".

وأختتم حسام حسن تصريحاته: "أندية الأهلي والزمالك وفيوتشر وبيراميدز تنتظرها مباريات في إفريقيا، لكن أنا أمثل مصر أمام كرواتيا، وهذا الأهم، كل تركيز اللاعبين مع المنتخب حاليًا وليس الأندية".