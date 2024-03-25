ما يجب معرفته عن ظروف العواصف المغناطيسية الأرضية الشديدة

قال مركز التنبؤ بالطقس الفضائي (SWPC) التابع للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA) بعد ظهر الأحد، إن عاصفة مغناطيسية أرضية كبيرة تؤثر على الأرض. ومع ذلك، قد لا ترى الولايات المتحدة الشفق القطبي المرتبط عادة بمثل هذه الأحداث السماوية.

أصدرت SWPC يوم السبت ساعات عاصفة مغنطيسية أرضية حتى يوم الاثنين حيث كان الطرد الكتلي الإكليلي في طريقه للتأثير على الأرض. وفي ذلك الوقت، قالت الوكالة إن العواصف المغناطيسية الأرضية يمكن أن تصل إلى قوة G2 "المعتدلة" وG3 "القوية".



ومع ذلك، حذرت SWPC يوم الأحد من أن العاصفة وصلت إلى ظروف G4 "الشديدة". وقالت الوكالة في تحديث مساء الأحد إن هذه الظروف قد تتغير حتى يوم الاثنين.

إليك ما نعرفه:

ما هو الطرد الكتلي الإكليلي؟

تشرح الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA) أن الانبعاث الكتلي الإكليلي، أو CME، هو انفجار للبلازما والمواد المغناطيسية من الشمس يمكن أن يصل إلى الأرض في أقل من 15 إلى 18 ساعة. وفقًا لوكالة ناسا، يمكن للانبعاث الإكليلي أن يخلق تيارات في المجالات المغناطيسية للأرض، والتي ترسل الجسيمات إلى القطبين الشمالي والجنوبي. عندما تتفاعل هذه الجسيمات مع الأكسجين والنيتروجين، فإنها يمكن أن تخلق الأضواء الشمالية.

قال بيل مورتاغ، منسق برنامج SWPC والمتنبئ المخضرم بالطقس الفضائي، لـ Nexstar سابقًا: "إنها في الأساس الشمس تطلق مغناطيسًا إلى الفضاء". "يؤثر هذا المغناطيس على المجال المغناطيسي للأرض ونحصل على هذا التفاعل الكبير."

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يُعرف هذا التفاعل بالعاصفة المغناطيسية الأرضية، والتي ستؤثر قوتها على مدى رؤية الأضواء الشمالية جنوبًا.

كيف يتم قياس العواصف المغناطيسية الأرضية؟

يستخدم SWPC مقياسًا مكونًا من 5 نقاط لقياس قوة العواصف المغنطيسية الأرضية، مثلما يستخدم المتنبئون مقاييس الأعاصير والأعاصير.



يتراوح مقياس العاصفة المغنطيسية الأرضية من G1 إلى G5. عند الطرف الأدنى توجد G1، والتي توصف بأنها عواصف طفيفة يمكن أن تؤدي إلى ظهور الشفق القطبي في شبه جزيرة ماين وميشيغان العليا. يمكن لعاصفة G5، التي توصف بأنها شديدة، أن ترسل الأضواء الشمالية جنوبًا حتى فلوريدا وجنوب تكساس.

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يمكن أن تؤثر العواصف الجيومغناطيسية أيضًا على إشارات الملاحة والاتصالات والراديو. عندما يتم رؤية نشاط شمسي كبير، تصدر SWPC تنبيهًا، حسبما صرح الدكتور ديلوريس نيب، أستاذ الأبحاث في قسم علوم هندسة الطيران والفضاء بجامعة كولورادو بولدر، سابقًا لـ Nexstar. وهذا يحذر أولئك الذين يستخدمون أجهزة الراديو عالية التردد (مثل مديري الطوارئ)، وشركات الطيران، والمسؤولين عن شبكتنا الكهربائية من التأثيرات المحتملة على أنظمة الاتصالات لدينا، ونظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، والكهرباء.

يمكن أن يكون لعاصفة G1 تأثيرات طفيفة على شبكة الكهرباء وعمليات الأقمار الصناعية والحيوانات المهاجرة. يمكن لعاصفة أكبر بكثير أن تعطل الأقمار الصناعية والاتصالات وشبكات الطاقة.



ما مدى خطورة هذه العاصفة؟

أشارت SWPC بعد ظهر يوم الأحد إلى أنه تم الإبلاغ عن وصول العاصفة المغنطيسية الأرضية إلى ظروف G4. وفي تحديث أحدث، قالت الوكالة إن المستويات "إلى G3 على الأقل" من المتوقع أن تستمر حتى مساء الأحد.

تعتبر العاصفة G4 التي لوحظت يوم الأحد "شديدة"، حسبما تشير SWPC، قائلة إن عاصفة من هذا العيار تمثل "اضطرابًا كبيرًا في المجال المغناطيسي للأرض". غالبًا ما تتفاوت شدتها بين المستويات المنخفضة وظروف العواصف الشديدة على مدار الحدث. بقدر ما قد يبدو الأمر مثيرًا للقلق، إلا أن الوكالة تنصح بخلاف ذلك.

وقالت SWPC في تحديث يوم الأحد: "يجب ألا يتوقع الجمهور التأثيرات السلبية ولا يلزم اتخاذ أي إجراء، ولكن يجب عليهم أن يظلوا على اطلاع بشكل صحيح بتقدم العاصفة من خلال زيارة صفحتنا على الويب"، مضيفة أنه "تم إخطار مشغلي البنية التحتية لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتخفيف من آثارها". أي تأثيرات محتملة."



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وأشار المسؤولون أيضًا إلى أنه قد تكون هناك مشكلات متزايدة ومتكررة في التحكم في الجهد والتي "يمكن تخفيفها عادةً". زيادة فرصة حدوث "حالات شاذة أو تأثيرات على عمليات الأقمار الصناعية"؛ و"احتمال حدوث فترات أطول وأطول من تدهور نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)".

وقالت SWPC مساء الأحد: "ستحدث تغييرات في قوة مستويات العواصف المغناطيسية الأرضية بسبب التغيرات في الرياح الشمسية مع استمرار مرور الانبعاث الإكليلي فوق الأرض".

هل سنرى الأضواء الشمالية؟

ولسوء الحظ بالنسبة للولايات المتحدة، فإن النشاط القوي الذي لوحظ بعد ظهر يوم الأحد يحدث خلال ساعات النهار. تُظهر نماذج التنبؤ الحالية لـ SWPC أن تلك الموجودة في شمال أوروبا وآسيا قد تشهد بعض الشفق القطبي، لكنها قد لا تصمد بالنسبة للولايات المتحدة.



وقال إريك سنيتيل، كبير خبراء الأرصاد الجوية في WROC التابع لشركة Nexstar: "من الممكن أن تضيع أفضل الظروف في الولايات المتحدة، لأن الوقت لا يزال نهارًا".

مساء الأحد، قالت SWPC أنه إذا تم الوصول إلى مستويات G4 فهي قريبة ومع ذلك، يمكن رؤية الأضواء الشمالية "في معظم أنحاء النصف الشمالي من البلاد، وربما جنوبًا مثل ألاباما إلى شمال كاليفورنيا".

وقال سنيتيل: "خلاصة القول، إنها الآن لعبة الانتظار والترقب التي سنلعبها". "سيحدد الوقت ما إذا كان هذا العرض يحتوي على ما يكفي من الغاز في الخزان لمواصلة العمل بعد حلول الظلام محليًا".

وفقًا للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA)، فإننا نقترب من ذروة الدورة الشمسية 25، وهي فترة مدتها 11 عامًا تنقلب فيها قطبيها الشمالي والجنوبي. خلال هذا الوقت، يمكن أن تحدث العديد من أحداث الطقس الفضائي التي يمكن أن تجلب لنا العواصف المغناطيسية الأرضية - والأضواء الشمالية - على الأرض.