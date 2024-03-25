حسام حسن يوضح موقف صالح جمعة من الانضمام للمنتخب المصري

كشف حسام حسن، المدير الفني للمنتخب المصري الأول لكرة القدم، عن موقف انضمام صالح جمعة لقائمة الفراعنة خلال المعسكر المقبل.

ويقدم صالح جمعة مستويات كبيرة بالدوري العراقي رفقة نادي الكرخ، بعدما رحل عن اللاعب في الدوري المصري خلال الموسم الحالي.

وتحدث حسام حسن في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بالأمس الأحد عن موقف صالح جمعة من الانضمام للمنتخب، حيث قال: "بالتأكيد، الباب مفتوح أمام جميع اللاعبين، فكل لاعب مصري له الحق أن ينضم للمنتخب".

وتسأل العميد، حيث قال: "نمتلك في مركز الجناح مصطفى شلبي ومصطفى فتحي وتريزيجيه وعمر مرموش وأحمد سيد زيزو، من يتبقى لأضمه؟".

وتابع: "فيما يتواجد على مستوى خط الهجوم؛ مصطفى محمد ومحمد شريف ومحمود كهربا وأحمد أوفه وأحمد عاطف، هل يجوز أن أضم جميع اللاعبين؟ بالطبع لا".

وأضاف: "المستبعد لا يعني أنه سيء المستوى أو خارج الحسابات، إذا استدعيت جميع المميزين ستكون القائمة من 50 إلى 60 لاعبًا، وكنت أحتاج لاعبًا مثل رمضان صبحي".