الإثنين 25 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

حسام حسن يكشف المكسب الحقيقي من بطولة العاصمة الودية

حسام حسن
حسام حسن

يتوقع حسام حسن، المدير الفني للمنتخب المصري الأول لكرة القدم، زيادة أعداد الجماهير خلال مواجهة كرواتيا، ضمن منافسات نهائي كأس العاصمة الإدارية الودية الجديدة.

txt

مصطفى محمد ومرموش يقودان تشكيل مصر المتوقع أمام كرواتيا

وتحدث حسام حسن في المؤتمر الصحفي للحديث عن مواجهة كرواتيا، حيث قال: "بالنسبة لنا الجمهور يمثل الفارق على الجانب المعنوي، وأيضًا يصنع الفارق في أداء اللاعبين".

وتابع: "لأول مرة الجماهير ستحضر مباراة في العاصمة الإدارية، وأتوقع أن كثافة الجمهور ستكون أكبر في مباراة كرواتيا".

وأضاف: "المكسب الأساسي والحقيقي من بطولة كأس العاصمة الودية هو التفاف الجمهور من جديد حول المنتخب، الجمهور المصري يستحق الفرحة، فالجماهير شعرت برائحة المنتخب المصري أمام نيوزيلندا".

وأضاف: "لاعبي المنتخب المصري يريدون تنفيذ أفكاري، أحمد حجازي قائد الفريق كان على دكة البدلاء ويجري عمليات الإحماء على فترات حتى يكون جاهزًا للمشاركة".

وكان المنتخب المصري قد حقق الفوز على نظيره النيوزيلندي بهدف نظيف، في نصف البطولة الودية، ليضرب موعدًا ناريًا أمام نظيره الكرواتي، والتي ستنطلق في العاشرة من مساء الغد الثلاثاء.

مواد متعلقة

أرقام كريستيانو رونالدو في الدوري السعودي قبل فترة التوقف الدولي

حسام حسن يوضح مميزات وسلبيات منتخب كرواتيا قبل مواجهة مصر
الجريدة الورقية