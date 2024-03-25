حسام حسن يكشف المكسب الحقيقي من بطولة العاصمة الودية

يتوقع حسام حسن، المدير الفني للمنتخب المصري الأول لكرة القدم، زيادة أعداد الجماهير خلال مواجهة كرواتيا، ضمن منافسات نهائي كأس العاصمة الإدارية الودية الجديدة.

وتحدث حسام حسن في المؤتمر الصحفي للحديث عن مواجهة كرواتيا، حيث قال: "بالنسبة لنا الجمهور يمثل الفارق على الجانب المعنوي، وأيضًا يصنع الفارق في أداء اللاعبين".

وتابع: "لأول مرة الجماهير ستحضر مباراة في العاصمة الإدارية، وأتوقع أن كثافة الجمهور ستكون أكبر في مباراة كرواتيا".

وأضاف: "المكسب الأساسي والحقيقي من بطولة كأس العاصمة الودية هو التفاف الجمهور من جديد حول المنتخب، الجمهور المصري يستحق الفرحة، فالجماهير شعرت برائحة المنتخب المصري أمام نيوزيلندا".

وأضاف: "لاعبي المنتخب المصري يريدون تنفيذ أفكاري، أحمد حجازي قائد الفريق كان على دكة البدلاء ويجري عمليات الإحماء على فترات حتى يكون جاهزًا للمشاركة".

وكان المنتخب المصري قد حقق الفوز على نظيره النيوزيلندي بهدف نظيف، في نصف البطولة الودية، ليضرب موعدًا ناريًا أمام نظيره الكرواتي، والتي ستنطلق في العاشرة من مساء الغد الثلاثاء.