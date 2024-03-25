يتقابل منتخب مصر للشباب مواليد 2005 تحت القيادة الفنية لوائل رياض، مع نظيره منتخب تونس، في المباراة التي ستجمع بين المنتخبين في ختام الدورة الودية الرباعية المقامة بالجزائر.



موعد مباراة منتخب الشباب وتونس بالدورة الودية بالجزائر

وتنطلق صافرة مباراة منتخب الشباب مع نظيره التونسي في الساعة العاشرة مساء بتوقيت تونس الحادية عشر بتوقيت القاهرة.

وحقق منتخب مصر للشباب بقيادة وائل رياض الفوز على نظيره المنتخب الموريتاني بهدفين مقابل هدف أحرزهما محمد زعلوك في المواجهة الثانية بالدورة الودية بالجزائر ليحقق أول ثلاث نقاط من عمر البطولة.

كان منتخب مصر خسر أولى مواجهاته أمام الجزائر في المباراة التي جمعت بين المنتخبين الأربعاء الماضي بنتيجة 2-1.