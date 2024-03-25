الشتاء لم ينتهي بعد.. تفاصيل حالة الطقس لمدة أسبوع

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من حالة الطقس اليوم الإثنين، موضحة استمرار انخفاض درجات الحرارة وتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على شمال البلاد وشرق القاهرة يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة، ليسود طقس مائل للدفء نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية دافيء على جنوب سيناء وشمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد بارد ليلا على وفي الصباح الباكر على أغلب الانحاء.



وأضافت الهيئة، أن هناك شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية ونشاط للرياح على على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

وتابعت، اعتبارًا من غدًا الثلاثاء حتى الاحد المقبل هناك ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة على كافة الانحاء، ليسود طقس حار نهارًا مائل للبرودة ليلا على أغلب الانحاء.

وجاءت درجات الحرارة كالاتي:

القاهرة العظمى 22 والصغرى 14

الاسكندرية العظمى 21 والصغرى 13

طنطا العظمى 21 والصغرى 13

شبين الكوم العظمى 21 والصغرى 13

كفر الشيخ العظمى 21 والصغرى 13

شرم الشيخ العظمى 24 والصغرى 16

المنيا العظمى 23 والصغرى 10

الفيوم العظمى 22 والصغرى 11

بني سويف العظمى 22 والصغرى 11