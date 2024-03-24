الأرصاد: أجواء شتوية الآن وأمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرفة من القاهرة الكبرى

قالت الهيئه العامة للارصاد الجوية، ان الطقس الآن يشهد اجواء شتويه وامطار متفاوته الشده على مناطق متفرقه من القاهره الكبرى وذلك مع نشاط للرياح مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس .

وتابعت خلال صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي ، أن درجة الحرارة الآن فى القاهرة الكبرى ١٥ درجة مئوية .

وكانت قد كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية منذ قليل ، أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والوجه البحرى ومناطق متفرفة من القاهرة الكبرى يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

وتابعت هيئة الأرصاد الجوية خلال صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي ، أمه يأتى ذلك مع نشاط للرياح على مناطق متفرقة مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس، موضحة أن درجة الحرارة الآن فى القاهرة الكبرى 16 درجة مئوية .

ويشهد اليوم الأحد، انخفاضا فى درجات الحرارة، ليسود طقس مائل للدفء نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية ، مائل للبرودة على السواحل الغربية، دافئ على شمال الصعيد وجنوب سيناء، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، بارد ليلا على أغلب الأنحاء وفي الصباح الباكر.

درجات الحرارة اليوم الأحد

القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 13، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 12، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 10، وسوهاج العظمى 24 درجة والصغرى 11، وقنا العظمى 24 درجة والصغرى 13، وأسوان العظمى 28 درجة والصغرى 15.