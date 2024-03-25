أسبانيا وألمانيا يدينان استيلاء الاحتلال الإسرائيلية على 8 آلاف دونم بالضفة الغربية

تواصل سلطات المستعمر "الاحتلال الصهيوني الإسرائيلي"، أعمالها الوحشية ضد المدنيين الفلسطينيين، وتستكمل أعمال نهب الأراضي الفلسطينية حيث أعلنت استيلائها على آلاف الدونمات من الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية.

ومن جانبها أدانت الحكومتان الإسبانية والألمانية، استيلاء سلطات الاحتلال الإسرائيلية على 8 آلاف دونم - 1000 متر مربع للدونم الواحد- من الأراضي الفلسطينية في الأغوار بالضفة الغربية المحتلة، لصالح مشاريع استعمارية.

ووفق لوكالة الأنباء الفلسطينية"وفا"، فقد أكد أصدرت الخارجية الإسبانية، أمس الأحد، بيان من الحكومة الإسبانية تدين فيه بشدة تصريح وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، بشأن الاستيلاء على أراضٍ في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

استيلاء اسرائيل على أراضي جديدة للفلسطينين يتعارض بشكل واضح مع القانون الدولي

وأشار البيان الى أن الإعلان الإسرائيلي يتعارض بشكل واضح مع القانون الدولي، ويزيد من التوتر الإقليمي ويعقد الجهود الدولية لوقف إطلاق النار في غزة، مشيرًا إلى أن المستعمرات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة تشكل انتهاكا للقانون الدولي وعقبة أمام السلام.

توسيع المستعمرات الإسرائيلية أكبر مصادرة للأراضي الفلسطينية منذ أكثر من 30 سنة

كما أدانت الخارجية الألمانية عبر حسابها بمنصة التواصل الاجتماعي "إكس" تويتر سابقًا، بشدة استيلاء إسرائيل على الأراضي الفلسطينية من أجل توسيع المستعمرات، واصفة ما تقوم به بأنه "أكبر مصادرة للأراضي الفلسطينية منذ أكثر من 30 سنة".

وأكد البيان، أن بناء المستعمرات يعدّ انتهاكا للقانون الدولي، وأنّ أعمال الاستيطان تساهم في تصعيد التوتر.