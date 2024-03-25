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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

شبانة: مصلحة المنتخب المصري فوق مصالح جميع الأندية

منتخب مصر
منتخب مصر

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن مصلحة منتخب مصر فوق الجميع، وكل الأندية تعمل لصالح المنتخب الوطني، مشيرًا إلى أن الحديث عن إصابات اللاعبين خلال المعسكرات الدولية أمر خاطئ مطلقا لأن الأولوية دائمًا للمنتخب.

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منتخب مصر يواصل تدريباته استعدادا لمواجهة كرواتيا في نهائي كأس عاصمة مصر

وقال شبانة عبر برنامجه بوكس تو بوكس: "لابد من وجود تفاهم واتفاقات بين منتخب مصر والأندية، وذلك لصالح الجميع، وإصابة إمام عاشور وحسين الشحات أو أي لاعب آخر أمر وارد جدًا، وفي أوقات سابقة تعرض أكثر من لاعب للإصابة ومنهم أكرم توفيق ومحمد صلاح وغيرهم، الإصابات قضاء وقدر".

وأضاف: "الحمد لله أن إصابة إمام عاشور وصلت لهذا الحد فقط، ولكن مصلحة المنتخب لابد أن تعلو فوق مصالح الأندية".

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