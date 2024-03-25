الإثنين 25 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

أبو الدهب: حسام حسن أعاد اكتشاف رامي ربيعة

رامي ربيعة
رامي ربيعة

يرى محمود أبو الدهب نجم الكرة المصرية السابق، أن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، أعاد اكتشاف رامي ربيعة مدافع الفراعنة خلال لقاء نيوزيلندا الماضي.

إقرأ أيضًا..

txt

أبو الدهب: أتمنى عقد جلسة بين حسام حسن ومحمد صلاح

txt

سعد سمير يوجه رسالة خاصة لمحمد صلاح

وقال "أبو الدهب" في تصريحات ببرنامج "البريمو" مع الإعلامي محمد فاروق، عبر فضائية "ten": " هناك بعض اللاعبين الذين ظهروا بمستوى جيد، وكان تواجدهم بمثابة إعادة اكتشاف ومنهم رامي ربيعة الذي ظهر بمستوى جيد خلال أحداث اللقاء ويعد أحد نجوم المباراة".

وأضاف: "محمد مجدي افشة كان من نجوم المباراة وظهر بمستوى جيد هجوميا ودفاعيا".

مواد متعلقة

هل يسبب داء القطط إجهاض الحامل؟ (فيديو)

منافسو Apple ليسوا سعداء بتغيير متجر التطبيقات

مدرب الوكرة يشيد بحمدي فتحي ويوجه رسالة لفيتوريا

أمم أفريقيا.. أبو الدهب: حجازي نقطة ضعف في خط دفاع منتخب مصر

أمم أفريقيا.. أبو الدهب: جلوس مصطفى فتحي احتياطياً علامة استفهام

جامعة حلوان تعلن دورات تدريبية لتأهيل طلابها لسوق العمل

نكبة جديدة تضرب العائلة المالكة ببريطانيا.. تفاصيل

بذور تساعد على إنقاص الوزن

الجريدة الورقية