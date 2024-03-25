أبو الدهب: حسام حسن أعاد اكتشاف رامي ربيعة

يرى محمود أبو الدهب نجم الكرة المصرية السابق، أن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، أعاد اكتشاف رامي ربيعة مدافع الفراعنة خلال لقاء نيوزيلندا الماضي.

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وقال "أبو الدهب" في تصريحات ببرنامج "البريمو" مع الإعلامي محمد فاروق، عبر فضائية "ten": " هناك بعض اللاعبين الذين ظهروا بمستوى جيد، وكان تواجدهم بمثابة إعادة اكتشاف ومنهم رامي ربيعة الذي ظهر بمستوى جيد خلال أحداث اللقاء ويعد أحد نجوم المباراة".

وأضاف: "محمد مجدي افشة كان من نجوم المباراة وظهر بمستوى جيد هجوميا ودفاعيا".