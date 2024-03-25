أبو الدهب: أتمنى عقد جلسة بين حسام حسن ومحمد صلاح

أتمنى محمود أبو الدهب نجم الكرة المصرية السابق، عقد جلسة بين الجهاز الفني للمنتخب بقيادة حسام حسن ومحمد صلاح قائد الفراعنة.

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وقال "أبو الدهب" في تصريحات ببرنامج "البريمو" مع الإعلامي محمد فاروق، عبر فضائية "ten": " محمد صلاح عنصر أساسي في صفوف المنتخب الوطني، ووجوده سيمثل إضافة قوية للمنتخب بجانب باقي اللاعبين".



واختتم:" أتمنى أن يعقد حسام حسن جلسة مع محمد صلاح من أجل تصفية الأجواء، خاصة وأن المنتخب الوطني قادم على مواجهات مصيرية في مشواره بتصفيات كأس العالم".