الإثنين 25 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

أبو الدهب: أتمنى عقد جلسة بين حسام حسن ومحمد صلاح

حسام حسن ومحمد صلاح
حسام حسن ومحمد صلاح

أتمنى محمود أبو الدهب نجم الكرة المصرية السابق، عقد جلسة بين الجهاز الفني للمنتخب بقيادة حسام حسن ومحمد صلاح قائد الفراعنة.

إقرأ أيضًا..

txt

مسلسل العتاولة الحلقة 14.. باسم سمرة يحرق بيت صلاح عبدالله

وقال "أبو الدهب" في تصريحات ببرنامج "البريمو" مع الإعلامي محمد فاروق، عبر فضائية "ten": " محمد صلاح عنصر أساسي في صفوف المنتخب الوطني، ووجوده سيمثل إضافة قوية للمنتخب بجانب باقي اللاعبين".


واختتم:" أتمنى أن يعقد حسام حسن جلسة مع محمد صلاح من أجل تصفية الأجواء، خاصة وأن المنتخب الوطني قادم على مواجهات مصيرية في مشواره بتصفيات كأس العالم".

مواد متعلقة

حسام موافي يكشف عن مرضى السكر الممنوعين من الصيام.. فيديو

الكتاب.. وبناء الشخصية

ميدو يدافع عن صلاح: طريقة تفكيره ليست مثلنا

ميدو: لو كنت مكان صلاح لقررت الاستمرار مع منتخب مصر

مدرب الوكرة يشيد بحمدي فتحي ويوجه رسالة لفيتوريا

نجم الزمالك السابق: شخصية البطل غابت عن الفراعنة

«ولاد رزق 3» يسطر المشاهد الأخيرة بعد نجاح الجزأين الأول والثانى

ضميركم مرتاح.. خيري رمضان يهاجم منتقدي محمد صلاح (فيديو)
الجريدة الورقية