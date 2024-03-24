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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

سعد سمير يوجه رسالة خاصة لمحمد صلاح

محمد صلاح
محمد صلاح

أكد سعد سمير، مدافع الأهلي ومنتخب مصر السابق وفيوتشر الحالي، على أن محمد صلاح يُشرفنا أمام العالم كله، كما أنه يعد نجم كبير وإنسان جميل.

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وعبر سعد سمير عن سعادته الكبيرة من المستويات التي يقدمها صلاح مع ليفربول خلال الفترة الماضية.

تصريحات سعد سمير

تحدث سعد سمير في تصريحات إذاعية ظهر اليوم الأحد، حيث قال: “بالطبع، محمد صلاح يعد نجمًا كبيرًا بمعنى الكلمة، كما أنه إنسانًا جميلًا”.

وتابع: “اللاعب الذي يُسجل 3 أهداف في الدوري متعرفش تتكلم معاه، لكن صلاح يُشرفنا أمام العالم كله”.

وأضاف: "طبيعي في ناس تريد أن تنال منه ولا تريده أن يستمر في النجاح، أنا أتمنى له التوفيق وأقول له كلنا نُحبك".
وأكمل سعد سمير تصريحاته: “لدي علاقة كبيرة وأبدية بالأهلي، فهو بيتي والمكان الذي قضيت فيه نصف عمري”.

وأردف: “أي حد يتمنى إنهاء مسيرته في النادي، وأنا أرى أنني قدمت رسالتي على أكمل وجه”.

وتابع: "لا يوجد شخص بعينه يرفض تواجدي في النادي، ولكن المسؤولين يريدون روح جديدة في الفريق".

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