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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

إيطاليا تهزم الإكوادور بثنائية وديا

منتخب إيطاليا
منتخب إيطاليا

حقق منتخب إيطاليا الأول لكرة القدم فوزا ثمينا على نظيره الإكوادور بهدفين نظيفين في المباراة الودية التي أقيمت بينهما مساء الأحد على ملعب ريد بول أرينا ضمن استعدادات المنتخبات خلال فترة التوقف الدولي الحالية. 

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وتقدم المنتخب الإيطالي بالهدف الاول عن طريق لورينزو بيليجريني في الدقيقة الثالثة من بداية أحداث الشوط الأول للمباراة ، ثم أضاف نيكولو باريلا الهدف الثاني في الوقت المحتسب بدل من الضائع 

وخاض منتخب إيطاليا المباراة بتشكيل مكون من..

حراسة المرمى: جوليلمو فيكاريو

خط الدفاع: ماتيو دارميان، مانشيني، باستوني.

خط الوسط: دي ماركو، باريلا، جورجينيو، راؤول بيلانوفا

خط الهجوم: نيكولو زانيولو، لورينزو بيليجريني، جياكومو راسبادوري

فيما جاء تشكيل الإكوادور كالاتي..
بوراي ، توريس، باتشو، هينكابي ، بريسيادو، فرانكو، كايسيدو، إستوبينان ، بلاتا، ميندا، سارمينتو

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