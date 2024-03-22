منتخب إيطاليا يفوز على فنزويلا

حقق منتخب إيطاليا فوزا صعبا على فنزويلا بهدفين لهدف في المباراة الودية التي أقيمت بينهما أمس الخميس على ملعب تشيس في إنتر ميامي في فورت لودرديل بالولايات المتحدة الأمريكية في أول مباريات الآزوري الودية بالأجندة الدولية الحالية.

ثنائية إيطاليا جاءت بأقدام ماتيو ريتيجي في الدقيقتين 40، و80، بينما سجل داروين ماتشيس هدف فنزويلا الوحيد بالدقيقة 43 من عمر المباراة.

وتأتي المباراة في إطار استعدادات منتخب إيطالياىللدفاع عن لقبه كبطل لبطولة كأس الأمم الأوروبية التي ستقام في ألمانيا الصيف المقبل.

وكان منتخب إيطاليا قد توج بالنسخة الأأخيرة من اليورو على حساب انجلترا أمام جمهوره ووسط جماهيره على ملعب ويمبلي.

وفي المقابل يستعد المنتخب الفنزويلى لخوض منافسات بطولة كوبا أميريكا التي تبدأ في شهر يونيو المقبل، حيث يقع الفريق في المجموعة الثانية بجانب كلا من المكسيك والإكوادور وجامايكا.