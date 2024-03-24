مسلسل سر إلهي| هاشتاج روجينا يتصدر التريند بعد عرض الحلقة ١٤

تصدر هاشتاج مسلسل "سر إلهي"، بطولة النجمة روجينا، تريند موقع التغريدات القصيرة إكس "توتير سابقا"، بعد عرض الحلقة الـ14 من المسلسل، التي شهدت العديد من المفاجأت الصادمة للمشاهدين، والتي جعلتهم في حاجة شغف كبير هو معرفة مصير نصرة (روجينا) وباقي شخصيات المسلسل خلال أحداث الحلقة الأخيرة المقرر عرضه غدا عبر شاشة قناة CBC.

وشهدت الحلقة الـ14 من المسلسل، تصاعد وتيرة الأحداث بشكل كبير، وكانت الحلقة عبارات عن مفاجأة صادمة لنجوم العمل، والتي كان من أبرزها سرقة معرض سيارات سعد (محمد ثروت)، والكشف عن سارق ذهب نصرة (روجينا) ، صدمة حلا (مريم أشرف زكي)، في والدها سراج (مراد مكرم)، بعدما اكتشفت أن شاهيناز (مي سليم)، ليست والدتها الحقيقة، لفق لها والدها سراج تهمة مخدرات وأدخلها السجن، وكتب شهادة ميلادها على اسم شاهيناز، فضلا عن صدمة يحيي سليمان(أحمد مجدي) في والده سليمان بدر(محمود الحديني)، من اتخاذه دار المسنين والأيتام ستار لغسيل الأموال المشبوهة.

وكشفت الحلقة أن كلا من رحمة (نهى عابدين)، و شقيقها شريف(يوسف الأسدي)، هما من سرقا نصرة (روجينا) وتم اتهام روقية (رنا رئيس)، في سرقة الذهب بدلا منهما، لتنتهي الحلقة حول مفاجأة كبيرة، وهي عدم وجود روقية في الغرفة التي حبستها نصرة فيها، لنرى خلال الحلقة الأخيرة غدا من المسلسل، ماذا ستكون نهاية ظلم، ونهاية كل شخصيات العمل، وهل نصرة ضحية ام مظلومة؟.

أبطال المسلسل

يعرض مسلسل "سر إلهي"، بطولة النجمة روجينا، خلال شهر رمضان الجاري حصريا على شاشة قناة CBC، تأليف أمين جمال، وإخراج رؤوف عبد العزيز، وإنتاج كودكس، ويشارك ببطولة المسلسل الفنان محمد ثروت، الفنان أحمد مجدي، الفنانة مي سليم، الفنانة رنا رئيس، الفنانة نهى عابدين.

مسلسل "سر إلهي"، ينتمي لنوعية المسلسلات ذات ال15 حلقة، ومن إنتاج شركة كودكس، تأليف أمين جمال، وإخراج رؤوف عبد العزيز.