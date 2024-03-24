اختراع لقاح جديد يمنع الإصابة بمرض سرطان الرئة.. هؤلاء لهم الأولوية في تناوله

طور مجموعة علماء أجنبيين لقاحًا جديدًا لمرض سرطان الرئة من الممكن أن يكن فعالا في منع حوالي 90% من حالات المرض، وأطلقوا عليه اسم "LungVax".

لقاح جديد لسرطان الرئة



ووفقًا لما ذكره موقع صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أكد العلماء أن خلايا سرطان الرئة قد تبدو مختلفة عن الخلايا الطبيعية بسبب وجود بروتينات تسمى المستضدات الجديدة، والتي تظهر على سطح الخلية بسبب الطفرات المسببة للسرطان داخل الحمض النووي للخلية.

وحسبما أفاد العلماء سيحمل لقاح LungVax خيطا من الحمض النووي الذي يدرّب الجهاز المناعي على التعرف على المستضدات الجديدة الموجودة في خلايا الرئة غير الطبيعية، ثم ينشّط جهاز المناعة لقتل هذه الخلايا ووقف سرطان الرئة.



ومن المقرر أن يعتمد هذا اللقاح على تقنية لقاح أكسفورد، التي أثبتت نفسها في جائحة كورونا، ما يزف بشرى سارة للمرضى في تمكن اللقاح من إنقاذ حياة عشرات الآلاف من الأشخاص كل عام.

جدير بالذكر أنه في حال نجاح اللقاح، سينتقل إلى مرحلة التجارب السريرية، التي تشمل الأشخاص الأكثر عرضة لخطر الإصابة بالمرض، مثل المدخنين الحاليين والسابقين.