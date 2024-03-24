وزير الرياضة يهنئ اتحاد المصارعة بتأهل 4 لاعبين إلى أولمبياد باريس في المصارعة الحرة

قدم الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بالتهنئة القلبية إلي الاتحاد المصري للمصارعة، بعد تأهل أربعة لاعبين إلي أوليمبياد باريس في المصارعة الحرة، وذلك من خلال تصفيات أفريقيا - أوقيانوسيا المؤهلة الى أولمبياد باريس 2024 في المصارعة والتي استضافتها الاسكندرية بصالة برج العرب.

حيث تأهل جمال عبدالناصر حنفي محمد في وزن 57 كيلو، عمرو حسين وزن 74 كيلو، مصطفى علي السيد جبر وزن 97 كيلو، وضياء الدين كمال جوده وزن 125 كيلو، ولا زالت هناك فرصة اخيرة للتأهل من خلال التصفيات العالمية في تركيا من 9 الي 12 مايو.

وقال وزير الشباب والرياضة: "نعمل علي تنفيذ توجيهات فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدعم ومساندة ابطالنا الرياضيين، فالمنظومة الرياضية تشهد العديد من النجاحات بفضل دعم القيادة السياسية، وحرص لاعبي مصر على تقديم أفضل ما لديهم من أداء والذى يُتوج بتحقيق مختلف الألقاب".

وكان فراعنة المصارعة قد حجزوا 6 بطاقات الى أولمبياد باريس منها 5 بطاقات في المصارعة ارومانية عن طريق كل من: مؤمن صبري في منافسات وزن 60 كجم ومحمود عبدالستار في منافسات وزن 77 كجم ومحمد متولي في منافسات وزن 87 كجم، ومحمد جبران في منافسات وزن 97 كجم، وبطاقة في المصارعة النسائية عن طريق اللاعبة ندى مدني.

وكان عبداللطيف منيع قد تاهل في منافسات وز 130 كجم بعد فوزه ببرونزية بطولة العالم التي أقيمت في صربيا ليصبح عدد المتأهلين من مصر حتى الآن 10 لاعبين.

وهناك فرصة اخيرة أمام لاعبي المنتخب الوطني لزيادة عدد المتأهلين من خلال التصفيات العالمية في تركيا والمقرر إقامتها خلال الفترة من 9 وحتى 12 مايو المقبل.