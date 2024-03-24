أصيبت بـ10 أورام.. حورية فرغلي تكشف تفاصيل إجرائها عملية استئصال الرحم (فيديو)

كشفت الفنانة حورية فرغلي، تفاصيل إجرائها عملية لاستئصال الرحم، قائلة: "عندما كان عمري 30 سنة كان عندي 7 أورام والطبيب قالي لازم يتشالوا وقدامك 10 سنين حاولي تتجوزي عشان لما تجيبي بيبي هنستأصل الرحم".

وأضافت حورية فرغلي خلال حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج «العرافة»، على قناتي المحور والنهار: "فاتت الـ10 سنين ومقابلتش حد ومتجوزتش والورم اللي كان عندي كبر أوي لدرجة إنه كان هيقلب وده اللي خلى بابا يدخلني المستشفى".

عملت العملية وكنت لوحدي

وتابعت حورية فرغلي:"عملت العملية وكنت لوحدي»، لترد بسمة وهبة: "مامتك كانت موجودة ومنزلتش".