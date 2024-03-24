مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 14| العفريتة شيماء سيف تبحث عن عقد الزواج العرفي

شهدت أحداث الحلقة الرابعة عشرة من مسلسل الكبير اوي والذى يعرض على قناة on، العديد من الأحداث الكوميدية ومنها العفريتة شيماء سيف حيث روت للكبير ومربوحة ونفادى وهجرس وعترة وطبازة عن قصة حبها للكبير هبل.

وتحدثت العفريتة عن بداية قصة حبها من الكبير هبل وأنها تزوجته عرفيًا ثم تزوج عليها وخانها وألقى عليها تعويذة أخفتها 95 سنة وعليهم أن يبحثوا عن عقد الزواج العرفى من أجل أن تعود لأهلها مرة أخرى.

وبدأت الحلقة بدخول العفريتة شيماء سيف إلى دوار الكبير وقت حفلة الهالوين التى إقامها جونى من أجل أن يدخل الرعب فى نفوس كل الحضور من أجل تسجيل المقلب ولحظات الرعب.

ويعرض مسلسل الكبير أوى 8 على قناة ON في تمام الساعة 6:05 مساء، كما يعرض على منصة watch it

مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي 8

تعرض قناة "on" الفضائية حلقات مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن في تمام الساعة 6:05 مساء، عقب أذان المغرب مباشرة، والإعادة الأولى في الـ3 فجرًا، كما يعاد للمرة الثانية في تمام الساعة 3 عصرًا.

القنوات الناقلة لمسلسل الكبير أوي 8

قنوات عرض مسلسل الكبير اوي 8.. ومن المقرر أن يذاع مسلسل الكبير اوي 8، خلال شهر رمضان المبارك، حصريا عبر كل من: قناة on، on drama، منصة watch it.

قصة مسلسل الكبير أوي 8

تدور أحداث مسلسل الكبير أوي 8، حول سرقة "حزلقوم" لأحد البنوك، وينزع فتيل القنبلة اليدوية، ويحاول الفرار، كما تحتفل قرية "المزاريطة" بعيد الهالوين، كما يتعرض عمدة المزاريطة "الكبير أوي" إلى العديد من الضغوطات، ليجد نفسه مضطرًا للاهتمام بقضايا ومشاكل المحيطين به.

أبطال مسلسل الكبير أوي 8

مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن، يضم في بطولته عددًا من نجوم الفن، أبرزهم: أحمد مكي ورحمة أحمد وحاتم صلاح ومحمد سلام وبيومي فؤاد، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من ضيوف الشرف، أبرزهم: أمينة خليل وشيماء سيف ومحمد ثروت وغيرهم، ويحمل توقيع المخرج أحمد الجندي.