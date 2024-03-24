حلوى صحية.. طريقة عمل تفاح بحشوة المكسرات والعسل
تبحث الأمهات عن حلوى صحية ولذيذة يمكن أن تقدمها لأولادها بدلًا من الحلويات الرمضانية التي تحتوي على نسبة عالية من السكريات الغير صحية، لذا نقدم لك طريقة عمل تفاح بحشوة المكسرات والعسل اللذيذ.
طريقة عمل تفاح بحشوة المكسرات والعسل
المقادير
- التفاح : 4 حبات (أصفر/ متوسط الاستواء)
- السكر البني : نصف كوب
- الزبدة : ثلث كوب (طرية)
- برش البرتقال : ملعقة صغيرة
- عصير البرتقال : نصف حبة
- القرفة : ربع ملعقة صغيرة (مطحونة)
- بسكويت : 2 ملعقة كبيرة (مطحون)
- الجوز : نصف كوب (مقطع خشن / أو كاجو/ بحسب الرغبة)
- الفواكه المجففة : نصف كوب (مشمش مفروم ناعم)
طريقة التحضير
- نحمي الفرن على حرارة 180 درجة مئوية.
- نغسل التفاح ونجففه، ثم نزيل الجزء المتوسط منه، بواسطة مفرغة التفاح الخاصة، وبحذر نجعل الفتحة أكبر بإزالة المزيد من لب التفاحة.
- نخلط السكر والزبدة وبرش البرتقال وعصير البرتقال والقرفة والبسكويت المطحون جيداً، ثم نضيف المكسرات والفواكه المجففة.
- نقسم الحشوة بين التفاحات ونملأ كل تفاحة بكمية وافرة منها.
- نلف كل تفاحة باستخدام ورق ألمنيوم، ونضع التفاحات في صينية، ونخبز لمدة 40 دقيقة حتى تصبح طرية.
- للتقديم: نسكب العسل فوق التفاح، ونقدمه إلى جانب الآيس كريم وفتات البسكويت الخشن.
- ملاحظة: من الأفضل دهن صينية الخبز بزيت أو زبدة، أو ممكن سكب قليل من الماء حول التفاحات لمنع التصاقهم أثناء الخبز.