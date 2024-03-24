حلوى صحية.. طريقة عمل تفاح بحشوة المكسرات والعسل

تبحث الأمهات عن حلوى صحية ولذيذة يمكن أن تقدمها لأولادها بدلًا من الحلويات الرمضانية التي تحتوي على نسبة عالية من السكريات الغير صحية، لذا نقدم لك طريقة عمل تفاح بحشوة المكسرات والعسل اللذيذ.





طريقة عمل تفاح بحشوة المكسرات والعسل

المقادير

- التفاح : 4 حبات (أصفر/ متوسط الاستواء)

- السكر البني : نصف كوب

- الزبدة : ثلث كوب (طرية)

- برش البرتقال : ملعقة صغيرة

- عصير البرتقال : نصف حبة

- القرفة : ربع ملعقة صغيرة (مطحونة)

- بسكويت : 2 ملعقة كبيرة (مطحون)

- الجوز : نصف كوب (مقطع خشن / أو كاجو/ بحسب الرغبة)

- الفواكه المجففة : نصف كوب (مشمش مفروم ناعم)



طريقة التحضير