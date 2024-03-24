كارفاليو يعلق على فترة تواجده في ليفربول

أوضح جناح فابيو كارفاليو، نادي ليفربول السابق، أن المدرب الألماني يورجن كلوب كان لا يثق في إشراكه خلال مباريات الريدز.



وأكد كارفاليو أن المدرب الألماني كان يعتمد أكثر على اللاعبين أصحاب الخبرات، خاصة بعد تراجع نتائج النادي وقت وجوده.

تصريحات كارفاليو

تحدث كارفاليو في حوار مع صحيفة "أبولا" البرتغالية، حيث قال: "بالطبع، توجد الكثير من لحظات الصعود والهبوط ولكنني تعلمت الكثير في ليفربول".

وتابع: "عند ذهابي لليفربول، كنت أبحث عن أن أصبح أفضل لاعب في العالم وتعلمت من أفضل اللاعبين هناك".

وأردف لاعب ليفربول السابق: "كانت علاقتي مع كلوب جيدة، لكن لم يكن يثق في قدراتي ومع مرور ليفربول بفترة غير جيدة، كان يعتمد بالطبع أكثر على من يثق بهم خاصة من لديهم خبرات".

وأتم كارفاليو تصريحاته: "بالرغم من عدم ثقته بي، لكنه كان يساعدني ونصحني بما أحتاج للوصول لأفضل مستوياتي".