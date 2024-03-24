الأحد 24 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

وزير الخارجية يشكر جوتيريش على دعمه للفلسطينيين.. توافق عربي أمريكي لحل الأزمة

بوابة الوفد الإلكترونية

أشاد سامح شكري، وزير الخارجية، بمواقف أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، التي اتخذها تجاه ما يجري في قطاع غزة، وإدانته لما تفعله إسرائيل من انتهاك لحقوق الإنسان والقانون الدولي والمجازر التي ترتكبها بحق الفلسطينيين العزل.

وقال شكري، خلال المؤتمر الصحفي الذي جمعه مع الأمين العام للأمم المتحدة بمقر وزارة الخارجية بالعاصمة الإدارية الجديدة، إن هناك توافقًا بين الجانب العربي والأمريكي حول ضرورة حماية المدنيين في قطاع غزة من الأضرار الناجمة عن العمليات العسكرية، وصولا إلى ضرورة الانتقال إلى حل نهائي عادل للقضية الفلسطينية.

وأكد وزير الخارجية سامح شكرى، أن الدول العربية تعمل على الدفع لإقامة دولة فلسطينية مستقلة، موضحا أن المبادرة العربية للسلام تتناول رؤية شاملة لإقامة الدولة الفلسطينية والتطبيع.

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