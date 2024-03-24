المصري يواجه ألو ايجيبت وديًا الثلاثاء المقبل استعدادا للاتحاد السكندري

أتم الجهاز الإداري للفريق الأول للكرة بالنادي المصري بقيادة الكابتن محمود جابر، الاتفاق مع مسئولي فريق ألو ايجيبت، على إقامة مباراة ودية تجمع ما بين الفريقين وذلك في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء بعد غدا الثلاثاء على ستاد الكلية الحربية بالقاهرة.

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تأتي تلك المباراة في إطار استعدادات المصري لمباراته بالجولة السابعة عشر من الدوري والتي تجمعه بشقيقه فريق الاتحاد السكندري والمقرر إقامتها في الأول من أبريل المقبل على ستاد الجيش ببرج العرب، علمًا بأن المصري كان قد التقى قبل أيام مع نظيره فريق بلدية المحلة في مباراة ودية أقيمت بالقاهرة أيضا وانتهت بفوز المصري بهدفين لهدف واحد.