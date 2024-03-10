خاص لـ الوفد: المصري البورسعيدي يكشف اخر تطورات أزمة بث مباراته أمام زد

يواجه النادي المصري البورسعيدي أزمة في الساعات الجارية بسبب عدم إبلاغه بإذاعة مباراته المقبلة أمام نادي زد، والتي تجمعهما بعد غدا الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الـ 16 من الدوري المصري.

وفي تصريحات خاصة لـ “الوفد”، تحدث رجب عبدالقادر المتحدث الرسمي للنادي المصري البورسعيدي وقال:" حتي الأن لم يصلنا أي خطاب أو قرار بإذاعة مباراتنا أمام زد، ووننتظر رد الجهات المعنية".

وتابع:" الساعات الأخيرة شهدت محاولات واتصالات مكثفة من جانب الجهات المحتصة والمسؤولين في النادي وننتظر القرار النهائي".

وعند سؤاله علي نية اتخاذ اجراءات تصعيدية في حالة عدم بث المباراة أجاب:" من المبكر ألحديث عن اتخاذ اجراءات تصعيدية، والحديث عن الانسحاب امر غير مطروح، فالفريق الأن في معسكره المغلق يستعد للمباراة بشكل طبيعي وننتظر ال24 ساعة القادمة".

وكان المصري البورسعيدي قد أصدر بيان منذ أيام يعبر فيه عن رفضة بعدم اذاعة مباراته امام زد، وذلك بسبب اقامتها في نفس توقيت مباراتي الأهلي مع البنك الأهلي، والزمالك مع الجونة في التاسعة والنصف مساء.