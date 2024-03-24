ميرڨت ألفي مديرًا عامًا جديدًا لأماديوس مصر

أعلنت شركة أماديوس، المزود الرائد لتكنولوجيا السفر، عن تعيين ميرڨت ألفي في منصب المدير العام الجديد لأماديوس مصر، وهي الشخصية البارزة في صناعة السفر والسياحة ، حيث تمتلك 20 عامًا من الخبرات واسعة في هذا المجال، إلى جانب معرفتها ودرايتها التي جعلتها المرشحة مثالية لقيادة أماديوس مصر إلى حقبة جديدة من النمو والابتكار.

ستتولى ألفي مسؤولية قيادة توسع أماديوس ونموها في السوق المصرية، وهي وجهة مهمة ومؤثرة للغاية في المنطقة، كما ستشرف على فريق عمل محترف من الخبراء المتفانين والملتزمين بتقديم حلول ومحتوى وخدمات متطورة لمجتمع وكلاء السفر في جميع أنحاء البلاد.

وتركز رؤية ألفي الاستراتيجية لأماديوس مصر على الارتقاء بتجربة العملاء ورضاهم عن الخدمة، إلى جانب أيضا رؤيتها لقيادة السوق المصري في اعتماد التكنولوجيا المتطورة لتعزيز مجال السفر، وتبسيط تجربة البيع والشراء لصناعة السفر المصرية.

ويعد أحد الجوانب الرئيسية لنهجها هو العمل على زيادة الوعي بقدرات التوزيع الجديدة للاتحاد الدولي للنقل الجوي(NDC) من خلال نظام أماديوس، وتسليط الضوء على المزايا التي يقدمها لوكلاء السفر، بالإضافة إلى ذلك ، تهدف ألفي إلى الترويج للمحتوى غير الجوي ، ولا سيما فنادق أماديوس فاليو، حيث يقدم برنامج الفنادق مجموعة واسعة من العقارات من بين أكثر من 400000 خيار لوكلاء السفر عبر الإنترنت شاملة وجهات وأنواع غرف مختلفة.

وأعربت ميرڨت ألفي عن حماسها بهذه الخطوة الجديدة قائلة: "إنه لشرف وامتياز أن أنضم إلى أماديوس مصر كمدير عام جديد، ومصر تمتلك جاذبية للسياح في جميع أنحاء العالم ولديها إمكانات هائلة للتعافي والنمو في حقبة ما بعد وباء كوفيد 19 ".

وأضافت ألفي : "التزامنا هو تمكين شركائنا في صناعة السفر بالمحتوى والتكنولوجيا اللازمة لتعزيز القدرة التنافسية لمصر في السوق العالمية، ونهدف إلى ترسيخ مكانة مصر كوجهة سفر مقنعة وأساسية من خلال الرقمنة والابتكار وتقف أماديوس مصر على أهبة الاستعداد لدعم صناعة السفر المصرية من خلال خبراتنا وحلولنا ورؤيتنا المستقبلية".