المهندس إبراهيم فوزي يشارك العاملين بالخدمات الأرضية لمصر للطيران مائدة الإفطار

شارك المهندس إبراهيم فوزي رئيس مصرللطيران للخدمات الأرضية العاملين بقطاع التشغيل مائدة الإفطار وقام بالمرور على مواقع العمل قبل الإفطار لمتابعة العمل وتحفيز العاملين.





وقام المهندس إبراهيم فوزي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب التنفيذى للشركة بمشاركة العاملين بقطاع التشغيل مائدة الإفطار الرمضاني فى جو مليء بالود والتقدير، وحرص على المرور على مواقع العمل قبل أذان المغرب بلحظات لتحفيز العاملين وتوزيع المياه والعصير عليهم وربت على كتفهم فى لفتة إنسانية جميلة.

جاء ذلك بحضور المهندس وليد الديب رئيس قطاع التشغيل وعبد الله إدريس مدير عام الاتصالات وأحمد عبد الله مدير عام الشركات الأجنبية والعديد من مديرى الإدارات والأقسام.

الجدير بالذكر أن المهندس فوزى قام بالمرور على العاملين فى بداية الشهر المعظم لتقديم التهنئة لهم مما يحفز العاملين على العمل ويزيد من قنوات التواصل بين الإدارة العليا والعاملين.