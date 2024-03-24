DTEK الأوكرانية تعلن فقدان نصف قدرتها على توليد الكهرباء

قال مدير عام Yasno سيرغي كوفالينكو التابعة لشركة DTEK، إن هذه الأخيرة وهي من أكبر شركات الطاقة في أوكرانيا، فقدت 50% من قدرتها على توليد الكهرباء بسبب الأضرار في المعدات.

وأضاف: "لقد فقدت المجموعة 50٪ من قدرتها على التوليد - يمكننا أن نقول ذلك رسميا الآن".

وأشار كوفالينكو إلى أن استعادة قدرات التوليد والتوزيع للشركة، ستستغرق وقت طويلا قد يدوم شهورا وليس يوما ولا أسبوعا ولا حتى شهرا واحدا.

ويجدر الذكر أن شركة الطاقة القابضة DTEK هي أكبر شركة في أوكرانيا، حيث تدير التوليد الحراري وتتحكم أيضا في ما يقرب من نصف شبكات التوزيع.

في وقت سابق من اليوم، أفادت الدفاع الروسية بأن قواتها الجوية نفذت ليلا ضربة مكثفة بأسلحة عالية الدقة، لمنشآت أوكرانية للطاقة الكهربائية وصناعة الغاز ومواقع لتجميع واختبار القوارب المسيرة.

يوم الجمعة الماضي، قالت السلطات الأوكرانية إن مرافق لتوليد ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية في مختلف مناطق البلاد الليلة الماضية، تعرضت لقصف وصف بأنه الأشد في الفترة الأخيرة.

وأفادت الدفاع الروسية اليوم الأحد بأن قواتها الجوية نفذت ليلا ضربة مكثفة بأسلحة عالية الدقة، لمنشآت أوكرانية للطاقة الكهربائية وصناعة الغاز ومواقع لتجميع واختبار القوارب المسيرة.

وقالت الدفاع الروسية في تقريرها اليومي إن الضربة أدت إلى تشويش عمل المؤسسات الصناعية التي تقوم بإنتاج وإصلاح الأسلحة والمعدات العسكرية والذخيرة، كما تم تدمير معدات عسكرية وأسلحة أجنبية الصنع قدمتها دول "الناتو" إلى أوكرانيا.

وأكدت الدفاع الروسية أن الضربة حققت كل أهدافها.

وذكر تقرير الدفاع الروسية أن خسائر الجيش الأوكراني بلغت نحو 1030 جنديا خلال يوم، وفي ما يلي أبرز ما جاء في التقرير:

صد 3 هجمات مضادة للعدو على محور كوبيانسك، وخسرت القوات المسلحة نحو 140 عسكريا هناك

على محور بيلغورود تواصل الوحدات الروسية تنفيذ إجراءات لتحديد وتدمير مجموعات التخريب والاستطلاع الأوكرانية في المناطق الحدودية لأوكرانيا، حيث تم القضاء على نحو 40 جنديا للعدو، وتدمير راجمة صواريخ RM-70 Vampire تشيكية الصنع ورجمة صواريخ Mars ألمانية الصنع

على محور دونيتسك سيطرت وحدات من مجموعة قوات "الجنوب" على مواقع أكثر ملاءمة، وخسرت القوات الأوكرانية نحو 300 جندي

على محور أفدييفكا حسنت وحدات من مجموعة قوات "الوسط" موقعها على الخط الأمامي وصدت 9 هجمات مضادة، فيما خسر العدو نحو 360 جنديا.

على محور جنوب دونيتسك، حسنت وحدات من مجموعة قوات "الشرق" وضعها التكتيكي، وبلغت الخسائر الأوكرانية نحو 140 عسكريا

على محور خيرسون، خسرت القوات الأوكرانية نحو 50 جنديا

تم تدمير مستودعات للذخيرة والطائرات بدون طيار، و4 محطات رادار لكشف وتتبع الأهداف الجوية من طراز "بي-18"، ومحطة حرب إلكترونية، كما أصيبت قوات ومعدات عسكرية أوكرانية في 129 منطقة

تدمير 172 طائرة مسيرة وإسقاط 11 صاروخ كروز Storm Shadow، و3 صواريخ Neptune مضادة للسفن، و4 صواريخ موجهة للطائرات MALD، و22 قذيفة من أنظمة HIMARS وVampire.